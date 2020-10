Philadelphia Eagles acorda no final e vence o San Francisco 49ers

No fechamento das partidas do domingo (4), o San Francisco 49ers recebeu o Philadelphia Eagles, no Levi’s Stadium, em Santa Clara, na Califórnia. Sem poder contar com Jimmy Garoppolo, o San Francisco 49ers teve Nick Mullens, pela segunda semana seguida, no comando das ações ofensivas da equipe. Destaque também para as ausências de Nick Bosa e Solomon Thomas, fora 49ers dospelo restante da temporada, além do running back Raheem Mostert e o tight end Jordan Reed. Já o Philadelphia Eagles também não contava com todo seu elenco à disposição e não pôde escalar, entre outros, os recebedores DeSean Jackson e Alshon Jeffery, lesionados.

O jogo

O primeiro tempo começou morno, com as equipes não conseguindo avançar em seus drives iniciais. Mas o panorama da partida não demoraria para mudar. Em sua terceira campanha ofensiva, o quarterback dos Eagles, Carson Wentz, conseguiu se redimir de uma interceptação sofrida – sua sétima em 4 jogos -, no primeiro quarto ao correr 11 jardas e abrir o placar para o Philadelphia Eagles. Na tentativa de surpreender o adversário, os visitantes optaram pela conversão de dois pontos e foram bem sucedidos. Wentz passou para Zach Ertz na endzone e os Eagles ampliaram a dianteira para 8 a 0.

Na resposta, Nick Mullens liderou o drive que daria os primeiros pontos ao San Francisco de maneira bastante acrobática. Terceira descida para 7 jardas, o quarterback dos 49ers acionou o recebedor Brandon Ayuk no seu lado direito, completar o passe e saltar por cima do marcador na hora de entrar na endzone, em uma jogada de 38 jardas.

Vai ficar bom no final

O segundo tempo começou com posse de bola do San Francisco 49ers que acabaria na virada do placar. Mullens achou George Kittle na endzone e o tight end voltaria a marcar um touchdown após duas partidas fora da equipe. No complemento da jogada, o kicker Robbie Gould colocou a equipe da casa na liderança do marcador por 14 a 8.

Já os Eagles tiveram que se contentar com um field goal de 35 jardas marcado pelo kicker Jake Elliot e reduziram a desvantagem para 14 a 11.

O jogo caminhava para a vitória do San Francisco 49ers até que o Philadelphia Eagles conseguiu novamente assumir a liderança no placar. Carson Wentz percebeu o avanço do recebedor Travis Fulgham e disparou um passe de 42 jardas para o jogador fazer a catada e virar o marcador para 18 a 14.

Pressionado pela desvantagem, o San Francisco 49ers não contaria com o erro que permitiria ao Philadelphia Eagles estender sua vantagem para 25 a 14. Na primeira campanha ofensiva após o touchdown de Travis Fulgham, o quarterback Nick Mullens tentou lançar a bola para o recebedor Kendrick Bourne, mas não esperava que sofreria uma pick six do linebacker Alex Singleton durante momento crucial da partida.

Já no desespero, o técnico Kyle Shanahan optou por sacar o quarterback Nick Mullens e mandar à campo o terceiro jogador da posição no elenco da franquia, C.J.Beathard na expectativa de alcançar um milagre e ele até começou a se materializar após o touchdown marcado pelo recebedor Jerick McKinnon. Na tentativa de diminuir ainda mais o prejuízo, o San Franciso decidiu tentar a conversão de dois pontos, mas George Kittle não conseguiu segurar a bola na endzone do Philadelphia Eagles e deu números finais ao confronto, 25 a 20.

Agenda



Na próxima semana, o San Francisco 49ers, lanterna na NFC West (2-2), recebe o Miami Dolphins, enquanto o Philadelphia Eagles, líder da NFC East (1-2-1) enfrentará o Pittsburgh Steelers, no duelo da Pennsylvania.