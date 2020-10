PicPay cobra transferência de auxílio emergencial e FGTS

Beneficiários do auxílio emergencial que utilizam o PicPay foram surpreendidos com uma nova cobrança. A carteira digital passou a cobrar uma taxa por transferências do Caixa Tem para o aplicativo fintech usando o cartão de débito virtual da Caixa.

Portanto, os beneficiários que preferem transferir os recursos recebidos do auxílio e do saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) diretamente para o PicPay, agora tem descontada uma taxa de 1,99% sob o valor da transação.

A cobrança passou a acontecer após o movimento das fintechs Mercado Pago e Pagbank, que também possibilitam a transferência pelo cartão de débito virtual e que já tinham estabelecido taxas para essas transações. No entanto, a transferência para essas contas digitais por meio de pagamento de boleto continua sem a cobrança de taxas.

Usuários do PicPay e outras fintechs, têm reclamado do valor da taxa cobrada para transferência do benefício social. Caso um beneficiário queira transferir R$ 600 do auxílio emergencial para o PicPay ou Mercado Pago, por exemplo, quase R$ 12 são descontados.

Em nota, o PicPay informou que, “dada a situação emergencial imposta pela pandemia, ofereceu gratuidade nas transações de auxílio emergencial por 5 meses – tanto por meio do cartão de débito da Caixa, quanto por boleto”.

Antecipação do auxílio emergencial e FGTS sem cobrança

A transferência do recurso por meio da emissão dos boletos nesses aplicativos e também em outros bancos digitais, como Original, Neon, Nubank e Inter, continua sem custos. Confira abaixo o passo a passo:

Abra o aplicativo do banco digital ou carteira virtual;

Escolha a opção de depósito por boleto;

Gere um boleto com código de barras no valor que deseja transferir;

Copie o número do código de barras;

Abra o aplicativo Caixa TEM;

Selecione a opção ‘pagamentos’. Cole o número do código de barras do boleto para pagar e confirme.

Após a confirmação da transferência, o beneficiário deve aguardar até 3 dias para que o dinheiro caia na conta digital.