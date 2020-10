PicPay oferta mais de 120 vagas de EMPREGO no Brasil

Oportunidade! A PicPay, fintech que tem como objetivo facilitar as formas de pagamento através do seu aplicativo celular, faz saber aos interessados a abertura de novas vagas de emprego.

Os profissionais serão chamados em meio à pandemia do novo coronavírus. No total, são 121 vagas abertas para diversas áreas de atuação.

Com mais de 20 milhões de usuários, a empresa é a que possui o maior número em aplicativo de pagamentos no Brasil. Ainda, conta com mais de 1.400 colaboradores nas sedes de São Paulo (SP) e Vitória (ES).

Cargos disponíveis

A PicPay oferece vagas de emprego nos seguintes cargos:

Agilista

Analista de Dados

Analista de Compras

Analista de Negócios

Analista de Planejamento Comercial

Analista de Segurança da Informação

Assistente de Tesouraria

Consultor de Aprendizagem

Coordenador Digital

Coordenador de Vendas

Desenvolvedor

Especialista de Planejamento Comercial

Gerente Contábil

Os requisitos exigidos variam de acordo com o cargo pretendido.

Benefícios

Assistências médica (você e +1 dependente ficam por nossa conta!)

Assistência odontológica

Seguro de vida

Vale Transporte e/ou Auxílio combustível

Vale Refeição e/ou Vale Alimentação

Vale Cultura; PicPay Acolhe – Programa que cuida da gente e dos nossos familiares, oferecendo apoio jurídico, social, psicológico e financeiro

PPR – Participação nos Resultados do PicPay

Horário flexível e possibilidade de home office

Inscrições e informações

Os interessados podem saber mais detalhes sobre o cargo desejado e se candidatar através do seguinte link: https://picpay.gupy.io/