Pink e o Cérebro aparecem em trailer do reboot de Animaniacs; veja!

Já sabíamos que o streaming Hulu estava trabalhando em um reboot dos Animaniacs. Hoje (21), todavia, foi divulgado um trailer da animação, no qual aparecem os irmãos Yakko, Wakko e Dot, e também um pouquinho do clima que terá o desenho animado.

Além disso, o vídeo foi uma boa oportunidade de dar uma primeira olhada no retorno de Pink e o Cérebro.

A produção é uma parceria entre a plataforma de streaming Hulu e a Warner Bros Animations, que detém dos direitos dos dois programas.

Trailer de Animaniacs

O vídeo já apresenta os personagens em uma qualidade de animação nunca vista antes, já que faz 22 anos desde a última produção dos irmãos Yakko, Wakko e Dot. Durante o trailer, é possível ver algumas das aventuras que serão vividas pelos Animaniacs, que incluem missões secretas, um pônei mágico, uma festa em balada e muitas marteladas gigantes.

Aqueles que conhece bem a animação estranharam a falta dos personagens coadjuvantes de Animaniacs. A suspeita é de que eles podem não aparecer nesta primeira encomenda de episódios.

A aparição de Pink e o Cérebro

Os personagens de outra animação da Warner Bros aparecem durante o trailer: Pink e o Cérebro. O desenho animado é mais um programa que irá retornar na parceria entre o Hulu e a WB. Os famosos ratinhos aparecem em algumas cenas engraçadas, com piadas relacionadas ao mundo atual.

(Fonte: Pinterest/Reprodução)Fonte: Pinterest

Animaniacs é uma criação do famoso diretor de cinema Steven Spielberg e terá, inicialmente, 13 episódios. A estreia da animação está prevista para o dia 20 de novembro, no catálogo do Hulu.