Pinterest associa ‘Chiquititas’ a exploração infantil

Nesta quinta-feira (1º), o Twitter foi “à loucura” por causa de um episódio, no mínimo, inusitado: o Pinterest confundiu o termo “Chiquititas” com buscas envolvendo atividades ligadas à pedofilia.

Isso ocorreu, provavelmente, devido a uma falha no algoritmo do site, já que “chiquititas” significa “garotinhas” em espanhol. Ao pesquisar pelo termo no Pinterest, os usuários davam de cara com o seguinte aviso: “A exploração infantil não é tolerada. Você será denunciado(a) às autoridades competentes se adicionar Pins com conteúdo ilegal. Se for muito difícil para você ver esse conteúdo, procure ajuda confidencial”.

Pinterest alertava usuários sobre exploração infantil, quando termo “chiquititas” era pesquisado.Fonte: Twitter/@tanukigirlie/Reprodução

Uma garota postou um vídeo no TikTok sobre o evento, e escreveu que estava com medo da polícia bater à sua porta para levá-la presa.

Depois que o caso viralizou, o Pinterest refinou seu algoritmo para liberar as imagens relacionadas ao programa de TV homônimo.

“Queremos que o Pinterest seja um lugar de inspiração e isso significa que precisamos criar um espaço seguro e positivo para os nossos usuários. Nos casos em que determinados termos de pesquisa podem propagar conteúdos que violem as Diretrizes da Comunidade, optamos por não divulgar os resultados de busca e compartilhar os recursos de nossos especialistas. Quando soubemos que as pesquisas pelo programa de TV “Chiquititas” foram mal interpretadas como uma violação das nossas políticas de conteúdo, fizemos a alteração para permitir que os usuários encontrassem o conteúdo sobre o programa nesse contexto. Caso as pessoas encontrem conteúdo que não deveria estar na plataforma, nós as encorajamos a nos reportar”, disse Javier, gerente de comunicação do Pinterest na América Latina.

Memes bombaram no Twitter

No início, a maioria dos usuários não entendeu nada, mas, logo em seguida, os curiosos resolveram ir ao Pinterest para testar se o aviso era real.

Em poucos instantes, o Twitter estava tomado de memes irônicos, onde os usuários fingiam estar com medo das autoridades, além de outros, em que se tentava explicar o motivo do alerta.

O Pinterest achou que a garota de Chiquititas que rebolou e sei lá o que ainda era criança, e não adulta, por isso esse bagulho de “exploração infantil” pic.twitter.com/0tl2fcS17t — Mang ?? ? ?????? (@tanukigirlie) October 1, 2020

Um dos memes sobre o caso.Fonte: Twitter@kessya_19/Reprodução

Um dos memes sobre o caso.Fonte: Twitter/@hidalgoxdreamss/Reprodução