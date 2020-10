Leandro Castan desabafou em sua conta no Instagram neste domingo, um dia após o Vasco ter sido derrotado pelo Flamengo por 2 a 1, de virada. A derrota no clássico fechou uma semana turbulenta na equipe, uma vez que o técnico Ramon Menezes foi demitido na quinta-feira.

“Eu não iria falar nada, devido a tanta mentira que foi dita essa semana, mas senti que deveria falar algo nesse momento difícil, foi a pior semana minha com a camisa do Vasco”, declarou o zagueiro.

“Infelizmente, o meu melhor não foi o suficiente, perdemos nosso treinador, perdemos nossa confiança, precisamos e devemos continuar dando nosso melhor para as coisas voltarem como eram no início do campeonato”, disse Castan, que está desde o meio de 2018 no clube. “Ao torcedor que sempre nos apoia, o sentimento é de vergonha, mas vamos continuar lutando”.

A equipe cruz-maltina completou sete jogos seguidos sem triunfo na temporada, com cinco reveses e dois empates. A última vitória foi sobre o Botafogo em 13 de setembro.

O Vasco voltará a campo no domingo, quando visitará o Internacional no Beira-Rio, às 18h15 (de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro.