Pirâmide Etária: Entenda o conceito que sempre cai no ENEM

A dinâmica demográfica possui diversas ferramentas, uma das principais delas é a Pirâmide Etária. Ela possui diversos elementos, inclusive para definições de políticas públicas.

Pirâmide Etária

Trata-se de um gráfico representando a quantidade de habitantes de um determinado local em relação às distintas faixas etárias.

Representa de um lado pessoas do sexo masculino e do outro lado do sexo feminino.

Se a pirâmide tiver muitas faixas etárias, significa que exibirá um maior número de detalhes.

Entretanto, é muito popular a separação em grandes grupos, como por exemplo:

Jovens de 0 a 19 anos

Adultos de 20 a 59 anos

Idosos acima de 60 anos

A base é representada pelos mais jovens e o topo da pirâmide pelos idosos. Desse modo, é formado o desenho tradicional do gráfico, ou seja, uma forma triangular de uma pirâmide.

Pirâmide Etária – Tipos

Existem diversos tipos e podem variar pela distribuição da maior população e pelo desenho apresentado pelo gráfico, São elas:

Jovem: Base larga e topo bem estreito – Trata-se de países com alta taxa de natalidade e mortalidade

Adulta: Base alargada com taxa de natalidade menor, esta é a pirâmide da população do Brasil

Rejuvenescida: Aumento de jovens comparado a números de períodos anteriores, em decorrência do aumento da fecundidade

Envelhecida: Base pequena e topo largo, indica que a maioria da população é adulta, predominante em países desenvolvidos

Países Desenvolvidos e Subdesenvolvidos

Em síntese, nos países desenvolvidos a pirâmide mais popular aparece com o topo largo, devido a boa expectativa de vida.

Contudo, as nações europeias possuem modelos parecidos, devido o envelhecimento do povo e a crise da natalidade.

Em decorrência disso, alguns países começam a incentivar a natalidade, buscando apresentar uma pirâmide rejuvenescida com o aumento de jovens.

Já nos países subdesenvolvidos, devido às situações precárias que a população está exposta, apresenta uma baixa expectativa de vida.

Com isso, a base da pirâmide é larga e o topo estreito. Ou seja, uma grande quantidade de jovens e um menor percentual de idosos.

A pirâmide desses países pode ser explicada pelos baixos investimentos em políticas públicas de qualidade, acarretando na qualidade de vida das pessoas e no aumento da taxa de mortalidade.

Importância

Trata-se de uma ótima ferramentas para análises demográficas.

É possível, entender cenários da população, sobretudo nos índices de qualidade de vida, como o IDH – Índice de Desenvolvimento Humano.

Além disso, é possível obter um panorama quantitativo por faixa etária e sexo da população. Podendo auxiliar na gestão pública dos recursos destinados a áreas como saúde, educação, segurança, emprego, etc.

A saber, pode ser feito um comparativo através da Pirâmide Etária construída cruzando com os dados atuais.

Assim, consegue-se fazer uma avaliação das políticas públicas adotadas e se elas surtiram efeito na população de um país.

Você poderá ver pirâmides etárias no ENEM e em qualquer outro vestibular que realizar futuramente. Portanto, treine a interpretação delas em questões anteriores.

