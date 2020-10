Pirlo afirma que quer dominar a Europa no comando da Juventus

Andrea Pirlo, técnico da Juventus, disse à Revista da Uefa que o seu objetivo sob comando da Velha Senhora é dominar o futebol europeu ao longo dos próximos anos. O italiano sabe da dificuldade que irá encontrar nas fases decisivas da Liga dos Campeões e revelou que sua metodologia tem um pouco do que presenciou com cada treinador com quem trabalhou.

– Na Champions League, todas as equipes são fortes e será necessário desafiá-las com a maior atenção e entusiasmo. O período mais difícil sempre vem em março. O objetivo é dominar o jogo e impô-lo em toda parte.

Pirlo também comentou sobre como foi encontrar ex-companheiros de trabalho, mas agora em nova função, e afirmou que Cristiano Ronaldo é um exemplo para todos.

– Dos meus ex-companheiros encontrei grande disponibilidade, em pouco tempo eles entenderam qual era o meu papel e foi fácil mudar minha atitude. Eles podem me ajudar muito, pois sabem o que significa jogar aqui, vencer e trabalhar comigo. Cristiano Ronaldo é um símbolo do futebol mundial, vê-lo treinar e jogar é sempre um grande prazer para mim e para a equipe. Aos 35 anos, ele trabalha como um garoto, é um exemplo.

Nos dois primeiros jogos como treinador, Pirlo conseguiu uma imponente vitória por 3 a 0 sobre a Sampdoria e empatou com a Roma por 2 a 2. Este mês, os italianos também terão dois confrontos pela Liga dos Campeões contra o Dínamo de Kiev, fora de casa, e contra o Barcelona, em Turim.