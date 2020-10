PIS, auxílio de R$ 600 e R$ 300 e FGTS: Saiba o que receber NESTA semana de outubro

Muitos são os benefícios que estão sendo pagos aos trabalhadores brasileiros, sejam eles informais ou formais.

Entre eles estão os pagamentos do auxílio emergencial, pago ainda no valor de R$600 (a partir da 6ª parcela vai cair para R$300), do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e abono salarial PIS/Pasep.

As medidas, com exceção do abono salarial do PIS/PASEP, que já estava programado antes mesmo da pandemia, visam amenizar os impactos sociais e econômicos causados pela doença.

Os depósitos de 12 (onze) lotes do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), na modalidade emergencial, já foram feitos. Desse total, 6 lotes de saques já podem ser sacados em espécie.

Saque emergencial do FGTS de R$1.045

Mais 6 (seis) lotes de saques em espécie e transferências ainda serão liberados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). O benefício já pode ser sacado em espécie por aniversariantes de janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho. Faltam, assim, os pagamentos aos nascidos de julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro.

Veja quem já pode sacar:

nascidos em janeiro

nascidos em fevereiro

nascidos em março

nascidos em abril

nascidos em maio

nascidos em junho

Veja quando serão os próximos:

17 de outubro: nascidos em julho

17 de outubro: nascidos em agosto

31 de outubro: nascidos em setembro

31 de outubro: nascidos em outubro

14 de novembro: nascidos em novembro

14 de novembro: nascidos em dezembro

O saque emergencial, no valor de R$1.045, poderá ser feito por trabalhadores com contas ativas (emprego atual) e contas inativas (empregos anteriores).

O dinheiro está sendo pago em duas etapas. Inicialmente, o valor foi depositado por meio da poupança social digital. Por lá, o trabalhador poderá utilizar o dinheiro para pagar contas online e fazer compras através do código de barras digital criado pelo programa.

Na segunda etapa, de acordo com o calendário específico, os valores serão liberados para saques ou transferências.

Abono salarial PIS/PASEP

Governo Federal liberou o novo calendário de pagamentos do abono salarial do PIS/PASEP para quem trabalhou em 2019 com carteira assinada. De acordo com o texto de liberação, as retiradas poderão ser feitas até 30 de junho de 2021. Quem trabalhou em 2018 e ainda não sacou, também poderá sacar!

Para ter direito aos valores, o trabalhador deverá atender a alguns requisitos, como por exemplo, ter recebido em média até dois salários mínimos mensais.

O valor pago pode chegar a até um salário mínimo (R$ 1.045, em 2020) e varia conforme o tempo de trabalho. Se a pessoa trabalhou o ano todo, recebe um salário mínimo. Se trabalhou um mês, ganha proporcionalmente: 1/12 do mínimo, hoje no valor de R$87,08.

O calendário de saques abaixo segue o mês de nascimento dos beneficiários do PIS (empregados de empresas privadas) e o número de inscrição no Pasep (servidores públicos).

A Caixa informou que o saque do abono referente a 2019/2020, para quem trabalhou em 2019, vai seguir o calendário de pagamento do abono salarial de 2020/2021.

Nos dois casos (quem trabalhou em 2018 e/ou 2019), o abono poderá ser retirado até o dia 30 de junho de 2021. Os valores podem chegar a até R$2.090,00.

Auxílio emergencial de R$600 e R$300

Neste mês de outubro, a Caixa Econômica Federal (CEF) liberará diversos pagamentos do auxilio emergencial. As liberações acontecem em ciclos de pagamentos (2, 3, 4, 5 e 6) e também para os inscritos no Bolsa Família.

Os cadastrados por meio do aplicativo, site e inscritos do CadÚnico também vão receber diversas parcelas, da segunda até a sexta parcela. A novidade está no ciclo 3 que realizará pagamentos também aos domingos.

O calendário completo do mês de outubro, seja para você do Bolsa Família, aplicativo, site ou CadÚnico, pode ser conferido aqui no site.

11 de outubro (domingo)

Cadastrados app e site – Deposito em conta poupança social digital

Os trabalhadores que estão no Cadastro Único e inscritos via site e app, nascidos em maio, recebem a próxima parcela de R$ 600:

Trabalhadores do Cadastro Único e inscritos via site e app, nascidos em maio, recebem a primeira parcela de R$ 300:

– trabalhadores que já receberam as 5 parcelas de R$ 600 recebem a primeira de R$ 300

13 de outubro (terça-feira)

Cadastrados app e site – Saque em dinheiro e transferência bancária

Os nascidos no mês de agosto poderão sacar o auxílio emergencial de R$ 600 e ainda realizar transferências bancárias. Este pagamento é relacionado ao ciclo 2.

14 de outubro (quarta-feira)

Cadastrados app e site – Deposito em conta poupança social digital

Trabalhadores do Cadastro Único e inscritos via site e app, nascidos em junho, recebem a próxima parcela de R$ 600:

Trabalhadores do Cadastro Único e inscritos via site e app, nascidos em junho, recebem a primeira parcela de R$ 300:

– trabalhadores que já receberam as 5 parcelas de R$ 600 recebem a primeira de R$ 300

15 de outubro (quinta-feira)

Cadastrados app e site – Saque em dinheiro e transferência bancária

Nascidos no mês de setembro podem sacar o auxílio emergencial de R$ 600 e ainda realizar transferências bancárias. Este pagamento é relacionado ao ciclo 2.

16 de outubro (sexta-feira)

Cadastrados app e site – Depósito em conta poupança social digital

Trabalhadores do Cadastro Único e inscritos via site e app, nascidos em julho, recebem a próxima parcela de R$ 600:

Trabalhadores do Cadastro Único e inscritos via site e app, nascidos em julho, recebem a primeira parcela de R$ 300:

– trabalhadores que já receberam as 5 parcelas de R$ 600 recebem a primeira de R$ 300