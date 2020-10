Pittsburgh Steelers quer derrotar freguês para seguir na liderança da AFC North; onde ver e aposta

No duelo entre as franquias da Pennsylvania, o Pittsburgh Steelers recebe o Philadelphia Eagles, no Heinz Field, às 14h, querendo a vitória para se manter no topo da AFC North. Do outro lado, a equipe visitante quer emplacar seu segundo triunfo seguido fora de casa para seguir na liderança da caótica NFC East. Partida marca a presença da torcida dos Steelers, pela primeira vez na temporada, nas arquibancadas do estádio amarelo.

Invencibilidade

Quando o assunto é receber o Philadelphia Eagles, o torcedor do Pittsburgh Steelers já logo solta um sorriso. Nas últimas quatro vezes que os times se enfrentaram, no Heinz Field, os Steelers venceram todos os confrontos . Desde a semana 11, da temporada do ano 2000, os Eagles não sabem o que é vencer na casa do adversário. Voltando após perder a maior parte da temporada passada, o quarterback Ben Roethlisberger já conectou sete touchdowns, nas primeiras três partidas da equipe. Vale ressaltar que o Pittsburgh possui uma partida a menos em relação ao restante dos times da NFL. Na semana 4, o duelo contra o Tennessee Titans foi cancelado devido aos múltiplos casos de COVID-19 registrados nos azuis de Nashville.

Fly, Eagles, fly

Depois de vencer o San Francisco 49ers, no domingo (4), e assumir a liderança da NFC East, o Philadelphia Eagles busca acabar com a pecha de freguês do Pittsburgh Steelers, atuando fora de casa. Para isso, é preciso analisar a situação do quarterback Carson Wentz, que, na temporada, já disparou sete interceptações, em quatro partidas. Para efeito de comparação, Wentz registrou o mesmo número de passes completados por adversários nas últimas três temporadas.

Aposta

O Pittsburgh Steelers é o favorito para triunfar na partida, com 67.5% da preferência dos analistas do Football Power Index, da ESPN.

Ficha técnica

Pittsburgh Steelers x Philadelphia Eagles

Semana 5 da NFL

Data: Domingo (11), 14h

Local: Heinz Field, em Pittsburgh, Pennsylvania

Onde ver: Fox Sports e Game Pass da NFL