Pituca comemora vitória do Santos e fala sobre saída de Soteldo

Depois de ver a sua invencibilidade ser quebrada no meio de semana, o Santos voltou a vencer neste sábado, ao bater o Coritiba no Couto Pereira. Depois da partida, o meia Diego Pituca comemorou a vitória e a sequência como titular em todos os jogos do time na temporada.

“A gente veio de uma derrota em casa depois de 12 jogos sem perder. Conversamos bastante e sabíamos da importância desse jogo para poder brigar lá em cima. Eu me cuido bastante, quero jogar todos os jogos, sou fominha mesmo e quero jogar”, disse o jogador à transmissão do TNT.

A partida contra o Coxa marcou também a despedida de Soteldo, negociado com o Al-Hilal. O Santos aceitou a proposta do clube árabe, e o próprio técnico Cuca confirmou que o jogador deu o “sim” para fechar a negociação.

Após a partida, Pituca também falou sobre a saída do venezuelano e desejou sorte para o companheiro de equipe. O meia ainda afirmou que o elenco tem condições de substituir à altura.

“Ele nos ajudou bastante nessa temporada e na passada. Que ele seja feliz no novo time. Ele é um grande jogador, a gente sabe da importância que ele teve com a gente aqui. Vai fazer falta, mas temos jogadores que podem suprir a ausência dele”, disse

Com a vitória sobre o Coritiba, o Santos chegou a 27 pontos e assumiu, momentaneamente, a quarta colocação do Brasileiro. Agora a equipe foca na Libertadores, já que encara o Defensa y Justicia nesta terça-feira, às 19h15, na Vila Belmiro.