PIX – O que muda nas transações financeiras?

PIX – O que é?

O PIX é um modelo de pagamento instantâneo anunciado pelo Banco do Brasil. Sendo assim, o intuito é diminuir os custos com as operações bancárias, se tornando uma alternativa aos métodos praticados atualmente.

Pagamento e Transferências

Desta maneira os pagamentos e transferências não só ficarão mais baratos como terão sua efetivação de forma instantânea.

TED e DOC

As TEDs (Transferência Eletrônica Disponível), DOCs (Documentos de Ordem de Crédito) e os boletos, são opções que possuem custos, muitas vezes elevados, e certas limitações sobre sua efetivação.

Operação TED

Na operação TED, o valor transferido fica disponível no mesmo dia para transações feitas em dias úteis até as 17h. Sendo assim, as taxas variam conforme a instituição, o que impacta na gestão financeira das empresas.

DOC

O DOC possui limite sobre o valor de transferência de até R$ 4.999,99,ao passo que a efetivação se dá no dia útil seguinte.

Todavia, o DOC leva até mais de 24h se a transação for realizada após as 22h e seu custo também é variável.

Boletos

Os boletos possuem custos para o emitente, além de limites sobre sua utilidade e dias de compensação.

O que o PIX oferece?

O PIX oferece transferências e pagamentos com efetivação em até 10 segundos, sendo assim, não existem restrições de dias e horários.

As transações são gratuitas para pessoas físicas. Entretanto, para pessoas jurídicas terá um custo de R$ 0,01 a cada dez transações.

O PIX possibilita realizar todo o tipo de pagamento e transferência, incluindo impostos e taxas. Além de permitir pagar às pessoas físicas e jurídicas.

Transações bancárias sem conta corrente

Outra característica importante é o fato de que os usuários do PIX não precisam exatamente de uma conta corrente.

Sendo assim, as operações são feitas entre contas bancárias e contas nas instituições de pagamentos.

Chaves de identificação

Isso é possível porque o PIX usará as chamadas chaves para identificar pagadores e recebedores.

Visto que essas chaves são informações cadastradas pelos usuários, e substituem os tradicionais dados bancários.

As chaves são informações que o usuário escolhe para cadastrar em cada conta PIX, no entanto, não pode cadastrar a mesma chave para duas instituições.

As informações do usuário podem ser CPF/CNPJ, telefone, email e as chaves aleatórias.

PIX é uma melhoria tecnológica

A data oficial de lançamento do PIX foi em 5 de outubro, porém só entrará em funcionamento no dia 16 de novembro.

O PIX é mais uma facilidade que a tecnologia nos oferece desburocratizando nosso dia a dia.