Planejamento de Compras – Revenda de Roupas

Como planejar as compras da sua empresa

Você sabe o motivos real pelo qual é necessário fazer o planejamento de compras? Antes de começar a comprar para seu estoque, algumas análises podem ajudar na sua escolha.

Se você atua com revendas, precisa analisar alguns critérios . No entanto, se a sua revenda é de peças de roupas, precisa montar uma coleção. Sendo assim, o planejamento de compras pode ser ainda mais importante, haja vista as chances de prejuízo, com peças paradas.

Trabalhe com prazos de compras sobre vendas

Planeje as frequência com que precisa comprar. Sendo assim, poderá ter uma base sobre as vendas.

Se o seu pico de vendas gira em torno de datas comemorativas, por exemplo. Compra peças a mais para essa ocasião.

Porém, não compre em excesso por achar que vai vender, pois terá de fazer liquidação por excesso de estoque. Ao passo que é mais viável que faça promoções para acabar com as últimas peças de uma estação, por exemplo.

Registre tudo!

Já falamos sobre a importância de um Software de Gestão. Sendo assim, mantenha os controles do volume de vendas, ao passo que poderá mensurar qual a necessidade de reposição.

Aumento de vendas e expansão do negócio

Conforme as suas vendas crescem, o seu negócio se expande, porém não faça o oposto!

Ou seja, se está ganhando mais clientes, revenda acessórios também. Sendo assim, não adquira roupas e acessórios em excesso por pressão do fornecedor.

Se as suas compras estiverem dentro de um planejamento estratégico, não comprará por impulso. Isso faz diferença para as lojas de revendas.

Plano de negócios

Reveja seu plano de negócios se perceber que na prática o publico atingido não é o mesmo do seu planejamento.

Isso não é exatamente um problema, entretanto, pode ser que precise rever os produtos para fortalecer as vendas para os clientes que chegam até o seu negócio.

Marketing Digital

Parece que não tem relação entre o marketing digital e compras, porém tem e muita!

Investindo no marketing de forma correta, a tendência é que aumente suas vendas, e isso muda sua estratégia.

Sendo assim, adéque suas aquisições conforme as suas projeções.

Caso tenha dúvidas sobre precificar, falamos sobre isso e sobre a fórmula Markup.

Planejar estrategicamente suas compras é um dos caminhos para o seu sucesso!