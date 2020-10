Planejamento Orçamentário no Empreendedorismo – Notícias Concursos

Planejamento orçamentário

Planejar o orçamento de uma empresa é uma das tarefas mais importantes do planejamento estratégico. Sendo assim, esse planejamento é responsável por determinar os valores disponibilizados a cada área da empresa.

O planejamento estratégico consiste em determinar quais ações serão necessárias para atingir determinado objetivo. Sendo assim, o objetivo organizacional funciona como o guia do planejamento orçamentário que determinará os recursos financeiros de cada ação.

Elaboração do Planejamento Orçamentário

Para a elaboração do planejamento orçamentário é necessário seguir passos principais: previsão, projeção e controle.

A previsão consiste em calcular as entradas e saídas do período ao qual o planejamento orçamentário se refere.

Para tal leva-se em consideração diferentes aspectos que influenciam no resultado da empresa. Por exemplo, a participação da empresa no mercado de atuação. Bem como a concorrência, inflação, PIB, entre outras variáveis econômicas.

Premissas Orçamentárias

Também considera-se nessa fase as premissas orçamentárias. Essas premissas consistem em dados que fundamentam todo o planejamento orçamentário.

São considera-se dados como: volume de vendas e produção, investimentos e financiamentos. Bem como, quadro de funcionários, prazos de pagamento e recebimento, aumento dos custos e despesas, margem de lucro, etc.

Validação dos Gestores

Na fase de projeção os gestores avaliam os dados. Assim sendo, cada gestor de um departamento define ações para ajuste e validação do planejamento orçamentário.

A última fase do planejamento orçamento consiste no controle das previsões, ao passo que de forma periódica o desempenho de cada área e o alcance das metas estipuladas são avaliados.

Modelo Genérico e Participativo

Existem dois modelos de planejamento orçamentário, sendo, o modelo genérico e o participativo.

Genérico

No modelo genérico o departamento de controladoria é responsável por todas as informações necessárias. Existe a participação dos gestores somente na revisão do planejamento.

Participativo

O modelo participativo é o oposto do modelo genérico, pois os gestores participam de cada fase , possibilitando menos divergências entre a controladoria e os gestores.

Importância do Planejamento

Entender a importância do planejamento orçamentário é relevante em qualquer modelo de negócio, pois através dele os empreendedores poderão entender a importância de cada área da empresa e seus respectivos resultados.

Assim sendo, o empreendedor evita prejuízos, sendo possível adaptar o processo de acordo com o porte da empresa.