Planejamento tributário da sua empresa

Nosso País possui um grande número de tributos, e o custo de cada um deles, faz com que as empresas precisem de um planejamento tributário.

Pois, para conduzir a empresa de maneira financeiramente saudável, é preciso ter essa gestão tributária.

E não pensem que o planejamento tributário é algo somente para grandes empresas, ele é necessário e acessível às pequenas e médias empresas também.

Até mesmo o sistema tributário fornece oportunidade para essas empresas, com o objetivo de estimular esses negócios pequenos.

O que é o Planejamento Tributário?

É toda a gestão do pagamento de tributos e também o estudo de formas para reduzir, legalmente claro, a carga de tributos que incide sobre ela.

Ele é tão importante quanto a gestão de estoque, vendas, RH, financeiro e outros setores da empresa.

O planejamento tributário pode ser dividido em:

Operacional – é o básico, estabelecido para que as exigências legais sejam cumpridas.

Estratégico – feito antes do operacional, nessa etapa é realizado o enquadramento da empresa no regime tributário que mais se identifica com ela.

Por que fazer o planejamento tributário?

O planejamento visa diminuir a carga tributária através de três caminhos:

Isenção de impostos

Redução dos valores a serem recolhidos

Retardar o pagamento

Para ajudar nesse planejamento, as empresas contam com profissionais especialistas no assunto.

Existem consultorias especializadas no assunto ou até mesmo profissionais autônomos que podem dar esse auxílio, isso claro, se a empresa já não possuir uma equipe específica para isso.

Para microempresas, aconselha-se terceirizar esse serviço diretamente para uma contabilidade.

Nesses casos, é importante que o empreendedor e o contador estejam alinhados nos objetivos.

O contador vai te ajudar a saber qual o melhor regime tributário legal para sua empresa.

O importante é colocar tudo no papel e ter uma visão clara de toda a situação e as atitudes que a empresa precisa tomar.

Por que contratar uma consultoria?

Como mencionado anteriormente, vivemos em um país com um cenário tributário complexo, com muitas taxas, impostos e contribuições.

E devido a tantos compromissos legais, o empreendedor corre o risco de esquecer, de atrasar o pagamento, por não estar tão ligado a esses assuntos, ou até mesmo por não entender sobre ele.

Mas, com a ajuda da consultoria contábil, tudo isso pode ser evitado, sem contar no suporte técnico oferecido.

Evitando assim, pagamentos a maior, sonegação de impostos, falta de precisão em relatórios patrimoniais, precificação imprecisa, perda de prazos legais e até atuação judicial e bloqueio de bens.