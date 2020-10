Plano A do Santos, diretoria define valor de Veríssimo no mercado

Mesmo tentando não planejar vendas de atletas, a presidência do Santos definiu um valor por Lucas Veríssimo, principal jogador com mercado no momento. 6 milhões de euros (cerca de R$ 40 milhões) será a pedida mínima para iniciar uma negociação.

Enquanto não chega nada oficial, o líder do Santos se recupera de um edema na panturrilha esquerda. Ele já sabe da possibilidade de venda e entende que se o negócio for bom para ambos os lados, não há qualquer problema.

Vale pontuar que a diretoria recusou a proposta do Sporting Braga, de Portugal, que ofereceu 5 milhões (R$ 33 milhões) por Veríssimo. A informação foi inicialmente publicada pela A Tribuna.

O zagueiro é um dos homens de confiança do técnico Cuca, tanto é que ao chegar no Santos pediu ao antigo presidente, José Carlos Peres, para não vendê-lo até o final do Campeonato Brasileiro.

Orlando Rollo, presidente em exercício, tentará sanar as dívidas sem envolver a negociação de atletas, mas prioriza quitar o que o clube deve ao Hamburgo. Os alemães, após não receberem qualquer quantia por Cleber Reis, conseguiram com que a Fifa punisse o Santos o impossibilitou de registrar novos jogadores.