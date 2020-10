Plano de Campanha de Marketing Digital

Um plano de campanha de marketing digital é uma questão estratégica, uma vez que os resultados dessas estratégias podem resultar em alta performance para a marca.

Uma campanha de marketing digital não é simples, principalmente se ela for feita por uma urgência da área.

Se a execução da sua campanha foi feita de forma muito fácil, o seu concorrente também fez a mesma ação. Por isso, elaborar estrategicamente as campanhas é uma forma de garantir o seu negócio no mercado.

Plano de campanha e performance

Um plano de campanha digital é o resultado final do processo de planejamento de marketing. Esse plano de campanha guiará a empresa até as próximas etapas de todo esse processo.

Essas etapas seriam a produção e a performance. Por isso planejar a campanha é tão importante.

Etapas do plano de campanha

As etapas do planejamento giram em torno de 4 pilares:

Briefing > Análise > Aprovação > tarefas

Briefing

Você Pode Gostar Também:

O Briefing é o primeiro passo para ter um parâmetro da campanha, assim é possível analisar as expectativas e alinhar o orçamento.

Análise

Nessa etapa deve criar o plano de campanha baseado no briefing da etapa anterior, campanhas executadas anteriormente e vivência dos envolvidos.

Importante ponderar as análises, uma vez que mudanças radicais podem dificultar as métricas e a evolução dos resultados.

Aprovação

O Plano de campanha precisa ser ajustado e aprovado. Nessa fase ele deve ser apresentado de forma clara. Por isso é importante nessa etapa analisar o tempo de execução desse planejamento.

Tarefas

Agora o plano está pronto para a execução. Sendo assim, é o momento de criar e acompanhar as tarefas para que o controle seja constante.

Depende do sucesso das tarefas a fase de produção do plano.

Dependendo do planejamento essa etapa de gerar tarefas pode ser complexa.

Por isso deve acompanhar a gestão do seu plano para que minimize as falhas do processo.