Plano de cargos e salários – Baseado em quê?

A base de um plano de cargos e salários

Para que tenha sucesso na implementação do plano de cargos e salários é necessário atuar de forma estratégica na situação atual, assim como pensando em longo prazo.

Quando a empresa adere ao plano de cargos e salários, ela consegue organizar as questões salariais, assim como dar ao funcionário o entendimento sobre como funciona a empresa.

Base hierárquica

O planejamento de cargos e salários funciona com base hierárquica e a ideia original é que as pessoas recebam um salário justo de acordo com a sua função, assim evitando que as pessoas na mesma posição recebam salários diferentes.

Entretanto, dentro do plano de cargos e salários há uma forma de execução em que a empresa considera o tempo de contratação, e nesse caso sim, os funcionários mais antigos acabam ganhando mais, ainda que na mesma posição dos contratados recentes.

Reestruturação de bases

Todavia, as empresas que aderem a um planejamento de cargos e salários, costumam reestruturar sua base de forma hierárquica, evitando essas situações.

Muitas empresas consideram o tempo de casa e a produtividade dentro dos planos de cargos e salários. Pois a ideia de muitas empresas ao implementar essa melhoria, é motivar as pessoas para que se desenvolvam.

Consultoria de Recursos Humanos

Para poder estruturar um plano de cargos e salários na sua empresa, é necessário atuar junto ao setor de Recursos Humanos, ou ainda, caso não possua uma área para isso, poderá contratar uma consultoria para auxiliar nessa reestruturação.

Assim sendo, poderá identificar o que pode ser melhor para o futuro da sua empresa, através de dados sólidos oriundos de pesquisas sobre o mercado de trabalho.