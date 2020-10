Plataforma da internet vai transmitir jogos das eliminatórias; Globo ainda tenta acordo para Peru x Brasil

A plataforma de streamming ‘Guigo TV’ fechou acordo com oito federações sul-americanas para transmitir jogos das eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, no Catar. Já a ‘Globo’ ainda tenta acordo com a federação peruana para levar Peru x Brasil para a TV aberta brasileira, na próxima terça-feira. As informações foram publicadas inicialmente pelo ‘Uol Esportes’.

A ‘Guigo TV’, que já tem parceria com gigantes como a ‘Disney’, a CNN Brasil e a ‘Televisa’ estará disponíveis na plataforma pelo valor de 49,99. A publicação informou ainda que a empresa paulista foi procurada pelas federações por ser conhecida por repassar o serviço à população por preços populares.

Globo corre contra o tempo

A ‘Globo’ ainda tenta um acordo com a Federação Peruana de Futebol (FPF) para transmitir na próxima terça-feira o segundo jogo da Seleção Brasileira. Segundo a Fifa, os direitos de transmissões devem ser negociados diretamente com a federação mandante da partida, nesse caso, a FPF.

O maior entrave é o valor que está sendo negociado em dólar americano, que está sendo negociado nesta quarta-feira a R$5,61, o que dificulta o acordo entre as partes. Com isso, a Globo ainda não definiu a grade da programação para a próxima semana.