Plataformas acessíveis que auxiliam no estudo de redação

A redação costuma ser uma grande vilã nas provas de concursos e vestibulares. A redação tem muito peso na nota final e pode fazer a diferença na hora da aprovação. Diferentemente das outra questões, a correção não é feita através de um gabarito. Isso demanda muita interpretação por parte da banca corretora e muito treino por parte do candidato.

No entanto, para alguns, desenvolver a habilidade de escrita sozinho pode ser desafiador. Nesse caso, existem algumas plataformas online que disponibilizam conteúdos e dicas exclusivas sobre redação, além de fornecer correções personalizadas. Por isso, selecionamos alguns sites para você, confira!

Corrija-me

Em primeiro lugar nossa dica é o Corrija-me. Este é um site especializado em correção de redações do Enem, da Fuvest e também da Unesp. A plataforma oferece módulos de cursos para iniciantes, além de outros materiais específicos para vestibulares. Nela é possível encontrar videoaulas e um vasto banco de temas para treinar. As correções são feitas por profissionais da área que detalham os pontos fortes e fracos da escrita. Além disso, os profissionais tiram as dúvidas do estudante.

Redação Nota 1000

Nessa plataforma o estudante tem acesso a pacotes com planos personalizados a com um preço acessível. Ali o aluno pode enviar suas redações para que sejam corrigidas por professores de português que o acompanharão durante todo o curso. Então, caso possa investir, essa é uma ótima opção!

Redigir

Através desse site o estudante tem seu desempenho e sua escrita avaliada por corretores especializados. Além de fornecer correção, ele tem acesso também a comentários que indicam o que pode melhorar. A plataforma ainda oferece materiais de estudos em diferentes níveis para que você possa adequar a seu ritmo de aprendizado. Além disso, há ainda um aplicativo do Redigir, que está disponível para download gratuito e que possui as mesmas funções do site.

Projeto Redação, da Imagine

Por fim, a nossa última dica é o Projeto Redação, da Imagine. O Portal oferece um pacote de correção ilimitado, válido por um ano, e conta também com um guia explicando as competências mais exigidas pelas principais bancas.

E aí? Curtiu as nossas dicas? Então deixe o seu comentário!

