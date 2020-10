POCO X3 NFC chega ao Brasil por até R$ 3.300

Nesta quinta-feira (08), a Xiaomi oficializou o lançamento da família POCO no Brasil. O primeiro lançamento da marca foi o POCO X3 NFC, que chegou ao país custando a partir de R$ 2.999,99 nas cores preta e azul. Conforme o próprio nome indica, o celular destaca a presença do Near Field Communication (NFC), tecnologia que permite a troca de informações sem fio entre aparelhos que estejam próximos.

O display é LCD FHD+ de 6,67 polegadas com taxa de atualização de 120 Hz. A câmera frontal de 20 MP fica bem no centro da parte superior. Na traseira, o conjunto de câmeras é quádruplo: sensor principal de 64 MP, grande-angular de 13 MP, macro de 2 MP e sensor de profundidade de 2 MP.

Outras especificações incluem bateria de 5.160 mAh, processador Snapdragon 732G, GPU Adreno 618, 6 GB de RAM e 64 GB ou 128 GB de armazenamento interno. O modelo conta, ainda, com entrada para fones de ouvido, resistência leve contra água e poeira com certificação IP53 e alto-falantes frontais estéreo.

Preço e disponibilidade

O POCO X3 NFC começa a ser vendido a partir de 8 de outubro no site da marca e nas lojas físicas localizadas nos shoppings Ibirapuera e Center Norte, em São Paulo.