Podcasts para estudar outros idiomas de maneira descontraída

Os podcasts são uma ótima alternativa de entretenimento, por conta da praticidade e do formato de conversa. Mas, além disso, também podem ser de grande proveito nos estudos, especialmente quando a ideia é aprender uma língua estrangeira.

Para aprender um novo idioma precisamos praticar não só a fala e a escrita, mas também a compreensão de textos escritos e orais. Sem contar, é claro, nos detalhes mais formais, como as regras gramaticais, por exemplo.

Pensando nisso, selecionamos 5 podcasts para aqueles que querem aprender outros idiomas. Confira abaixo nossa seleção!

1. Hoy Hablamos

Em primeiro lugar, recomendamos um podcast para aqueles que estão se dedicando ao espanhol. Esse programa tem episódios completamente em espanhol, com notícias atuais, com temas culturais e históricos. Além disso, o programa traz dicas sobre expressões do idioma e dicas quanto à gramática do espanhol.

2. Walk ‘n’ Talk

Apesar do título em inglês, esse podcast é voltado estudantes do francês. Uma inciativa da Fluency Academy, o Walk ‘n’ Talk te ajuda a estudar francês por conta própria. O podcast tem dois programas, o primeiro, apresentado em português, é mais básico e conta com dicas sobre expressões, enquanto o segundo, Level Up, é totalmente em francês, de modo que é ótimo para quem tem um nível mais avançado.

3. Deutscheguês

Já para o estudo do alemão, a nossa dica é o Deutscheguês. Esse podcast apresentado por Raquel Menezes tem como público-alvo os falantes do português. Assim, Raquel traz episódios sobre gramática e vocabulário, além de diversas dicas de filmes, séries e músicas que podem ser ótimos para os estudantes da língua alemã.

4. Italiano Automatico

Um ótimo programa para aprender italiano de forma descontraída, esse podcast criado por Alberto Arrighini funciona mais como um bate-papo no qual Arrighini fala de suas experiência e traz curiosidades sobre o vocabulário do italiano.

5. ESL Podcast

Por fim, o ESL Podcast é para os estudantes do inglês. Centrado no ensino do inglês English as a Second Language, os programas trazem ensinamentos de vocabulário para os mais diversos contextos. Além disso, a pronúncia é bastante cuidadosa. No entanto, para acompanhar o ESL Podcast é preciso desembolsar um valor mensal.

