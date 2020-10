“Poderia falar por cinco ou seis horas”

Apontado como uma das lideranças do Barcelona, o volante Sergio Busquets comentou sobre o momento do clube. O atleta de 32 anos comentou sobre problemas que ocorreram nos últimos tempos, mas demonstrou confiança de que a atual temporada pode ser de melhoras, ao menos dentro de campo.

No momento, Busquets está servindo a Seleção Espanhola e foi escolhido para conceder entrevista coletiva. Algumas perguntas, no entanto, foram sobre a situação do Barcelona. De acordo com o volante, seria necessário mais tempo para colocar suas opiniões.

“Uma coisa é o que acontece fora, que não é o melhor momento do clube. E outra é o que acontece no campo, que não foi nosso melhor ano e se percebe a nível individual e coletivo. Se eu parar para dar minha opinião com calma, poderia falar cinco ou seis horas”, explicou o jogador.

Ao longo da última temporada, a diretoria do Barcelona se envolveu em diversas polêmicas, tendo atrito com personalidades importantes do elenco, como Messi e Suárez. Dentro de campo, o saldo também não foi positivo, principalmente pela goleada por 8 a 2 sofrida contra o Bayern de Munique na Liga dos Campeões.

“O futebol é um esporte de equipe, e se não se está bem coletivamente, não estará individualmente. Mas passou, e temos uma nova oportunidade. As coisas mudaram, e temos a esperança de que seja melhor”, apontou Busquets.

Por fim, Busquets foi perguntado sobre as diferenças entre os ambiente do Barça e da Seleção Espanhola, mas o jogador preferiu não fazer uma comparação.

“Não gosto de comparar, são momentos diferentes. Estou muito feliz de vir aqui. Temos margem de melhora para ser um time ainda melhor. São momentos diferentes de um lado e de outro. E tenho que me concentrar aqui, onde estou”, concluiu.