Pogba revela sonho de jogar no Real Madrid, mas afirma estar bem no Manchester United

Especulado na Juventus e Real Madrid, Pogba falou sobre seu futuro. Com contrato até 2021, o meio-campista francês despistou sobre uma possível renovação de contrato com o Manchester United e revelou sonho de jogar pelo clube merengue.

– Interesse de Zidane? Ouvimos sempre coisas… todos os jogadores adorariam jogar no Real Madrid. Talvez seja um sonho, porque não um dia? Mas como disse, estou em Manchester e adoro o meu clube. Vou dar o máximo para colocar o clube onde ele merece estar – disse.

Sobre sua renovação, Pogba garantiu não ter sido procurado por Ed Woodward, vice-presidente executivo dos Red Devils.

– Estou no Manchester. Sei que se falou muito de mim, mas eu não. Ouvi muito barulho que iria sair e que tinha que ir para este ou aquele clube. Hoje ainda estou no Manchester e luto para levar o clube ao mais alto nível. Estou concentrado nos jogos, ninguém me disse nada. Não falei com Ed Woodward. Por agora estou lá e penso apenas em voltar à melhor forma.