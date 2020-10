Pokémon GO adiciona ovos especiais de 12 KM com Larvitar e mais

Para surpresa dos treinadores de Pokémon GO, a desenvolvedora Niantic adicionou ovos especiais de 12 KM ao game mobile. A novidade faz parte do evento da Equipe Go Rocket e acrescenta novas criaturas ao título.

Até o dia 19 de outubro de 2020, os jogadores que derrotarem um dos líderes do grupo de vilões vão receber um “ovo estranho”. Dele, podem sair monstrinhos como Larvitar, Scraggy, Trubbish e os inéditos Vullaby, Pawniard e Sandile.

Os “ovos estranhos” podem conter monstrinhos inéditos.Fonte: Reddit/Reprodução

É importante que o treinador tenha um espaço livre no inventário para conseguir receber os ovos especiais. Além disso, caso a pessoa não tenha uma incubadora disponível, os itens ficarão disponíveis mesmo após o fim do evento.

Entretanto, durante o atual período, as incubadoras vão chocar os ovos com um quarto da distância normal de caminhada. Assim, os pokémon nascerão depois que o jogador andar ao menos 3 KM.

Nova pesquisa permite resgatar o Mewtwo das Sombras.Fonte: Gamer Journalist

Mais novidades do evento de Pokémon GO

Com os novos ovos, a Niantic também disponibilizou uma pesquisa especial da Equipe Go Rocket. Então, ao completar as tarefas, o treinador poderá enfrentar o chefe Giovanni e resgatar o Mewtwo das Sombras.

Vale destacar que o jogador precisa completar a missão “Espreitando Nas Sombras” para ter acesso à pesquisa inédita. Essa é a primeira vez que a desenvolvedora adiciona uma tarefa especial sobre os vilões desde março de 2020.

Por fim, até o final do evento no dia 19 de outubro, criaturas selvagens do tipo venenoso e sombrio vão aparecer com mais frequência em Pokémon GO. Bem como, os membros do grupo de vilões estarão mais ativos invadindo poképaradas e circulando com os balões.