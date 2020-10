Pokémon GO ganhou novas mudanças nos ovos

Pegando alguns jogadores de surpresa, a Niantic anunciou que os monstros que saem dos ovos de Pokémon GO foram alterados mais uma vez, passando a incluir alguns bichos que não estavam na relação anterior.

De acordo com a produtora, as modificações vão afetar os ovos de 2 km, 5 km e 10 km, sendo que nada foi dito sobre alterações nos itens de 7 km. Outro detalhe importante é que essas mudanças surgem para cobrir as lacunas deixadas por Larvitar, Absol, Sandile, Scraggy, Trubbish, Pawniard, Vullaby e Deino, que agora surgem nos ovos de 12KM deixados pelos líderes da Equipe Rocket.

Fonte: Niantic

Veja a seguir quais são os monstros que aparecem em cada um dos itens a partir de agora, lembrando que aqueles que eram regionais anteriormente permanecem dessa forma:

2 km – Zubat, Poliwag, Cubone, Magikarp, Mareep, Wooper, Snubull, Volbeat, Illumise, Wailmer, Swablu, Buizel, Buneary, Snivy, Tepig, Oshawott e Mincino

5 km – Machop, Farfetch’d, Seel, Voltorb, Lickitung, Kangaskhan, Tauros, Eevee, Pineco, Heracross, Corsola, Ralts, Aron, Torkoal, Feebas, Tropius, Clamperl, Relicanth, Mime Jr., Chatot, Hippopotas, Carnivine, Pansage, Pansear, Panpour, Pachirisu, Blitzle, Roggenrola, Maractus, Gothita, Solosis e Bouffalant

10 km – Shinx, Gible, Riolu, Audino, Timburr, Darumaka, Sigilyph, Emolga, Ferroseed, Klink, Elgyem, Litwick, Axew, Golett e Rufflet