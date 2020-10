Polícia identifica vítima de homicídio na ‘Prainha’ em Penedo

Assassinato ocorreu em meio a população na tarde desta segunda (12), Dia das Crianças

Foi por volta das 14h15 que o 11º BPM recebeu a informação de que um homem com uma camisa branca efetuou cerca de quatro disparos de arma de fogo contra EDIVALDO HERCULANO DOS SANTOS NETO, conhecido por Neguinho, 23 anos, e um outro com as iniciais G. C. L.

Tudo isso ocorreu a beira das margens do Rio São Francisco, local apelidado tradicionalmente como Prainha, e que no momento estava lotada devido ao feriado nacional.

A polícia ainda informou que após os disparos o autor fugiu por uma mata próxima ao local. Edivaldo não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. Mais duas pessoas foram atingidas, uma no braço de raspão e outra na perna.

Policiais fizeram diligências para tentar encontrar o autor dos disparos, mas infelizmente ninguém foi preso. Populares não souberam dar mais informações de quem praticou este homicídio.

Da Redação com Informação do 11º BPM