Polícia prende em Porto Real do Colégio principal suspeito de ter matado jovem de Coruripe

Nesta última quinta-feira, 01 de outubro, uma barbaridade aconteceu em Coruripe. Luan Ângelo dos Santos, 27 anos, foi morto com golpes de vaso sanitário na cabeça.

Segundo informações da polícia, a família deste da vítima disse que Luan solicitou um motoboy que levasse dois indivíduos de uma boate para sua residência e depois do acontecido, já no outro dia, Luan já teria sido encontrado morto.

24h depois, a guarnição do Pelopes I, do 11º BPM foi acionada pelos serviços de inteligência das polícias de Alagoas e Sergipe, e diligenciaram na captura do provável autor do homicídio cometido na cidade de Coruripe.

O homem com as iniciais J. C. S. D. S., de 18 anos apenas, foi detido na cidade de Porto Real do Colégio e conduzido até a Delegacia Regional de São Miguel, o qual foi entregue à polícia civil, a fim de que fossem adotas as medidas cabíveis pertinentes ao caso.

Com informações do 11º BPM