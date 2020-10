Polonesa vai à semi em Roland Garros

A polonesa Iga Swiatek, 54ª do mundo, algoz da principal favorita ecampeã de 2018, a romena Simona Halep, espantou a zebra italiana Martina Trevisan nesta terça-feira e garantiu vaga nas semifinais de Roland Garros.

Swiatek, de apenas 19 anos, superou a rival 159ª colocada, por 6/3 6/1 após 1h18min de duração na quadra Philippe Chatrier, a principal do complexo em Paris.

Iga engrenou no meio do primeiro set após um começo nervoso onde tve 1/3 abaixo. Ela marcou 6/3 e 3/0 com duas quebras, mas viu Trevisan mostrar luta para devolver uma das quebras. Ela se motivava e devolvia todas as bolas da talentosa polonesa, mas Iga tornou a quebrar no quinto game e abriu 4/1 e não teve mais freio vencendo com facilidade.

Swiatek jogará semifinal inédita contra a também estreante nessa fase em um Grand Slam, a argentina Nadia Podoroska,, que passou pela terceira favorita, a ucraniana Elina Svitolina.