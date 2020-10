Ponte Preta anuncia contratação do técnico Marcelo Oliveira

A Ponte Preta anunciou neste sábado a contratação de Marcelo Oliveira para o comando técnico do clube. O técnico assinou contrato até o fim da Série B do Campeonato Brasileiro, com possibilidade de prorrogação.

Ex-Palmeiras e Cruzeiro, o treinador deve chegar em Campinas nesta terça-feira e acompanhará das tribunas o dérbi contra o Guarani, pela 14ª rodada do torneio nacional.

“Estou muito orgulhoso e muito feliz de dirigir a Ponte Preta, uma equipe com uma história maravilhosa, uma camisa de tradição. Chego muito motivado para, junto com o elenco, conquistarmos o grande objetivo do time nesta temporada, o acesso à série A do Campeonato Brasileiro”, contou.

Marcelo Oliveira estava sem clube desde 2018, quando foi demitido do Fluminense após 33 jogos no comando da equipe, com 12 vitórias, oito empates e 13 derrotas.

A Ponte Preta é a 3ª colocada da tabela com 21 pontos e pode retomar a vice-liderança ainda neste sábado, caso vença o Juventude, no Moisés Lucarelli, às 19h (Brasília).