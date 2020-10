Ponte Preta ganha opções no elenco com chegada de quatro nomes

Não faltaram notícias interessantes ao técnico Marcelo Oliveira e também ao torcedor da Ponte Preta nessa semana. Depois da vitória fora de casa por 2 a 0 diante do Náutico, algo que assegurou o time dentro do G4 na terceira posição com 27 unidades, a equipe de Campinas anunciou uma verdadeira leva de reforços. Chegaram para enriquecer as alternativas de elenco da Macaca, em regimes diferentes de contrato, o lateral-direito Léo Pereira, o meio-campista Barreto além dos atacantes Wanderley e Tiago Orobó.

No caso do lateral de somente 22 anos de idade, a ideia é fazer um investimento mais longo, acertando o vínculo até o final do Campeonato Paulista de 2021 depois de ter passado nessa temporada por Portuguesa e Treze.

Situação essa, por sinal, bem diferente de Wanderley que chega para sua segunda passagem na Ponte (o atacante é cria da base do clube) acertando um contrato de produtividade depois de acumular, entre 2019 e 2020, apenas 13 partidas e três gols com a camisa do Coritiba.

Já nas situações de Barreto e Tiago Orobó, as transações se deram em muito pela oportunidade de mercado apresentadas. Tanto o meio-campista vindo por empréstimo do Red Bull Bragantino como o nome emprestado pelo Fortaleza teriam menos oportunidades nas respectivas equipes.

Sendo que, no caso de Orobó, ele foi uma espécie de “moeda de troca” do clube cearense para que a Macaca não avançasse na contratação de Bergson, recentemente anunciado como reforço do Fortaleza depois de se desvincular do Ceará.