Ponte Preta recebe o Juventude em jogo que vale o G-4

No Moisés Lucarelli, Ponte Preta e Juventude se enfrentam neste sábado, a partir das 19h (Horário de Brasília), em jogo que vale o G-4 da Série B.

Como chegam



A Ponte Preta está em processo de erupção. Depois de muitos problemas internos, a Macaca optou por demitir o técnico João Brigatti e espera que o elenco mostre a sua força no jogo deste fim de semana. A principal ausência e João Paulo, que levou o terceiro amarelo.

Do outro lado do confronto, o Juventude está esperançoso em obter um bom resultado. O técnico Pintado conseguiu ajeitar a casa e o time voltou a subir de produção. Caso conquiste os três pontos, o Jaconero entra no G-4 e ultrapassa a Ponte Preta.