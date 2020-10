Ponte Preta vence dérbi campineiro, volta ao G4 da Série B e afunda Guarani

Ponte Preta e Guarani se enfrentaram na noite desta desta terça-feira, no Estádio Moisés Lucarelli, em clássico válido pela 14ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. E o 197º dérbi campineiro da história terminou com vitória do lado alvinegro pelo placar de 2 a 0.

Com o triunfo, a Macaca chega a 24 pontos e volta ao G4, assumindo a terceira colocação. Na próxima rodada, a equipe terá pela frente o líder Cuiabá, fora de casa, na sexta-feira (9), às 18h30 (de Brasília). Enquanto isso, o Bugre fica com apenas 11 pontos na vice-lanterna da competição. Agora, o time alviverde recebe o América-MG, no sábado, às 16h30.

O primeiro tempo não teve muitas emoções em Campinas. Cada equipe teve apenas uma chance de gol até os 34 minutos, quando a Ponte Preta abriu o marcador. Lazaroni cobrou escanteio e encontrou o volante Dawhan, que desviou de cabeça no canto direito para balançar as redes.

A Macaca conseguiu ampliar a vantagem aos 22 minutos da etapa final. Após nova cobrança de escanteio de Lazaroni, o zagueiro Luizão dividiu no alto com o goleiro Gabriel Mesquita, que saiu mal, aproveitou a sobra na pequena área e empurrou para o gol, dando números finais à partida.