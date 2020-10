Ponte Preta vence dérbi de Campinas, volta ao G-4 e afunda Guarani na zona de rebaixamento

Em um dérbi que já começou quente pelo clima e até violência das duas torcidas fora do campo, no Moisés Lucarelli a Ponte Preta fez valer seu favoritismo e venceu o duelo de Campinas contra o Guarani por 2 a 0 nesta terça-feira, em duelo válido pela 14ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Dawhan, aos 35 minutos de jogo, abriu o placar para a Macaca. Aos 23 da etapa final, Luizão ampliou para os mandantes.

Com o resultado, a Ponte Preta quebra a sequência de duas derrotas seguidas na competição, vai aos 24 pontos e sobe para a terceira posição, retornando ao G-4.

Já o Guarani segue afundado na crise. O Bugre tem apenas 11 pontos e é o vice-lanterna da Série B.