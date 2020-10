Ponte Preta vence Náutico fora de casa e assume a vice-liderança da Série B

A Ponte Preta conseguiu sua primeira vitória sob comando de Marcelo Oliveira. O time campineiro visitou o Náutico nesta segunda-feira e venceu por 2 a 0, na abertura da 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Os visitantes marcaram os dois gols na segunda etapa. Aos seis minutos, Matheus Peixoto cruzou pelo lado direito e encontrou João Paulo completou na segunda trave para marcar. Aos 22, mais um gol de bola aérea; Guilherme Lazaroni cobrou falta da esquerda e Dawhan cabeceou firme para garantir a vitória.

Com o resultado, a Ponte Preta chega aos 27 pontos na tabela e assumiu provisoriamente a vice-liderança. A equipe ainda pode ser ultrapassada pela Chapecoense, que recebe o Vitória na rodada, e pelo América-MG, que visita o Botafogo-SP. Já o Náutico aparece no outro extremo da classificação, com 15 pontos na 15ª colocação, apenas um acima da zona de rebaixamento.