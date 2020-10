Pontuação: um guia COMPLETO para a sua prova!

1) Vírgula

Vamos começar pela vírgula. Ela é um sinal gráfico usado para indicar uma pausa no discurso. Também pode ser utiliza para separar termos que tenham a mesma função sintática, apostos e vocativos.

Alguns exemplos:

Preciso comprar vestido, saltos e brincos para o casamento.

O professor, especialista em história moderna, ministrou uma palestra nesta manhã.

2) Ponto

Saber usar o ponto é essencial para ir bem em uma prova. Ele pode ser utilizado para finalizar uma ideia ou discurso, além de um período ou de abreviações.

Alguns exemplos do uso do ponto:

Logo que acordei, me lembrei de ligar para ela. Entrei em contato explicando os fatos.

Eu gosto muito de você.

O império romano caiu em 476 d.C.

Infelizmente seu voo foi cancelado.

3) Dois Pontos

Muitas pessoas ainda erram o uso dos dois pontos. Porém usá-los não é difícil: eles podem ser usados para introduzir uma fala, começar uma enumeração ou, ainda, preceder uma explicação.

Alguns possíveis exemplos são:

As quatro estações do ano são: verão, outono, primavera e inverno.

Júlia exclamou: Minha nossa, como ele é chato !

4) Ponto e Vírgula

Podemos usar o ponto e vírgula quando precisamos separar uma relação de objetos ou, ainda, várias orações que estejam em uma mesma frase.

É muito comum se confundir no uso do ponto e vírgula. Porém, uma dica é: pense no ponto e vírgula como uma pausa mais longa que a vírgula mas, ao mesmo tempo, mais curta que o ponto.

Vamos ver um exemplo para que fique mais claro:

Giovanna preferiu passar as férias no Caribe; não quis se preocupar em tirar o visto americano. ?

Percebe-se que o ponto vírgula está separando duas orações completas (que possuem sujeito e verbo).

5) Ponto de Interrogação

O ponto de interrogação é bem conhecido por todos. Ele é usado para indicar uma pergunta ou questionamento. Pode ser aplicado no final das frases diretas ou indiretas.

Alguns exemplos:

Você prefere sorvete de morango ou banana?

Luíza vai na festa?

6) Ponto de Exclamação

O uso do ponto de exclamação pode indicar espanto, entusiasmo, ordem, susto, desejo ou surpresa.

Alguns exemplos:

Eu ganhei muito dinheiro!

Passei no concurso!

7) Aspas

As aspas podem ser utilizadas em casos de citações ou para enfatizar expressões e palavras. Porém, é bem provável que você encontre, na sua prova, aspas enfatizando uma citação.

Você pode usar para citar repertório na redação também.

Alguns exemplos são:

Segundo o Kant, a “o homem é o que a educação faz dele ”.

Quando visitei a Argélia, me senti “a milionária” do lugar .

8) Parênteses

Os parênteses estão associados às situações onde é necessário acrescentar informações não fundamentais ou isolar alguma explicação.

Lembre-se que aquilo que vai dentro dos parênteses não é essencial para o entendimento da frase.

Um exemplo:

Quando cheguei no hotel, minha esposa (me casei recentemente), estava esperando pelo janta .

9) Travessão

O travessão é utilizado para indicar o início de uma fala no diálogo. Também podem substituir duas vírgulas ou parênteses em uma oração.

Lembre-se que aquilo que é separado pelo travessão também não é essencial para o entendimento da frase.

Alguns exemplos são:

Alberto – motorista da escola – pediu que comêssemos antes da viagem.

Giovanna chegou na escola e pediu:

– Quero ver a minha nota se história.

10) Reticências

Podemos usar as reticências quando precisamos indicar situações em que o sentido de algo vai além do que está escrito ou expresso.

Também são aplicadas para indicar que existe mais do que aquilo que realmente está escrito em uma frase.

Alguns exemplos do uso de reticências:

Ainda não sei como fazer para passar na prova…

No closet de Giovanna há uma variedade de malas , sapatos, blusas…

O que você achou do guia? Estude-o bem para conseguir uma bota nota em seus concursos!