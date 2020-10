Por conta de grave lesão, Arias ficará afastado seis meses dos gramados

*Por Danilo Di Grado

O início das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa de 2022, além da vitória da Colômbia por 3 a 0 sobre a Venezuela, ficará marcada na carreira de Santiago Arias.

Em uma disputa de bola com Machís, o atleta acabou sofrendo uma grave lesão. No ocorrido, o colombiano acabou fraturando a fíbula da perna esquerda, além de lesões nos ligamentos do tornozelo.

Através das redes sociais, o Bayer Leverkusen, clube que contratou Arias por empréstimo, postou sobre a situação do craque, dizendo que sua recuperação deverá durar seis meses. O diretor esportivo do time alemão, Simon Rolfes, em fala ao site do clube, lamentou o ocorrido.

“Lamentamos esta grave lesão e todos estamos afetados. Santiago veio com grandes ambições, é um duro golpe para ele”, declarou.

Santiago, que pertence ao Atlético de Madrid, deverá ser operado na capital espanhola em acordo entre o Bayer e o próprio time espanhol. Diante do caso, Rolfes, por sua vez, ainda concluiu dizendo que as duas equipes farão tudo o que for possível.

“Assim como o Atlético de Madrid, faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para apoiar o Santiago na sua recuperação”, concluiu.