Por contratação de Robinho, Santos perde patrocinador

Por conta da contratação de Robinho, o Santos perdeu a Orthopride como patrocinadora. A franquia de serviços ortodônticos estampava a parte interna da numeração das camisas e rompeu o vínculo que iria até fevereiro de 2021.

A informação foi inicialmente publicada pelo “GE”.

O atacante foi contratado para a sua quarta passagem pelo Alvinegro no último sábado (10), em um contrato válido por cinco meses, com R$ 1,5 mil mensais em salários neste período. Contudo, sobre o “Rei das Pedaladas” há uma condenação em primeira instância na corte italiana desde 2017 que aponta a participação do jogador em um suposto crime de violência sexual contra uma jovem albanesa.

A defesa do atleta garante que há recurso e outras instâncias para a sentença final, e que há evidências que comprovam a ausência da participação do atacante no caso.

Com a saída da Orthopriede, o Santos passa a ter oito patrocinadores para o futebol profissional, são eles: Casa de Apostas, Foxlux, Kicaldo, Kodilar, Philco, Oceano B2B, Tekbond e Unicesumar, além da Umbro, que fornece os materiais esportivos do Peixe.