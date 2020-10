Por desconforto na coxa, Kalou desfalca o Botafogo contra o Goiás

O Botafogo tem dois desfalques garantidos para a partida contra o Goiás, na próxima segunda-feira, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clube informou neste sábado que Salomon Kalou e Gatito Fernández têm problemas físicos e não participarão do duelo no Estádio Nilton Santos.

O marfinense sente um desconforto de tendão na coxa direita. O camisa 8 ficará tratando do problema com o departamento médico do clube nos próximos dias. Kalou não deve ser um problema para o Botafogo na partida contra o Cuiabá, pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil, no dia 27.

Gatito Fernández, por sua vez, se reapresentou da Seleção Paraguaia com dores no joelho. O goleiro já estava com um problema na região antes de se apresentar à Albirroja, mas entrou em um dos jogos da equipe nas Eliminatórias para a próxima Copa do Mundo. Ele tem uma lesão de edema ósseo e faz trabalho de fisioterapia.

Os substitutos naturais da dupla são Diego Cavalieri, que já havia assumido o gol do Botafogo quando Gatito se lesionou, e Matheus Babi, que vem compondo o ataque ao lado de Rhuan e Pedro Raul.