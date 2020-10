Por fratura exposta e luxação do tornozelo, Dak Prescott passa por cirurgia

Apesar da vitória do Dallas Cowboys sobre o arquirrival New York Giants neste domingo, por 37-34, o saldo da partida acabou sendo negativo ao final do jogo. A má notícia para os torcedores do “America’s Team” foi a lesão de Dak Prescott, fratura exposta e luzação do tornozelo direito.

O quarterback dos Cowboys, em seu quinto ano na liga, fraturou o tornozelo em uma corrida para o lado esquerdo. O lance foi chocante a ponto de a transmissão evitar mostrar o replay devido ao impacto das imagens. O jogador foi levado em lágrimas para o vestiário, transportado pelo carrinho de emergência, e foi ovacionado pela torcida de Dallas.

Dak vai passar por uma cirurgia de emergência ainda hoje para corrigir a fratura no tornozelo, conforme reportado por Adam Schefter, insider da ESPN americana, e não há esperanças de que ele volte a campo ainda nesta temporada. Enquanto ele era levado para fora do campo, ele levou uma toalha à boca para lidar com a dor enquanto era cumprimentado pelos companheiros de equipe. Durante os aplausos, ele ergueu o punho e acenou para a torcida.

Nem Prescott nem os Cowboys vêm tendo um 2020 fácil. Os Cowboys estão em mais um começo de temporada abaixo do esperado com apenas duas vitórias em cinco jogos, e a perda de seu quarterback titular deve deixar a situação ainda mais difícil. Dak, por sua vez, confessou em uma entrevista, há cerca de um mês, que sofreu com depressão no início da pandemia, devido à morte de seu irmão. Agora, com a lesão, ele possivelmente fez hoje seu último jogo com a camisa do Dallas Cowboys, já que está sob contrato via franchise tag, e será free agent no ano que vem.

Até o momento da fratura, Dak teve uma recepção para touchdown em uma trick play, além de ter lançado uma pick-six. Seu reserva, Andy Dalton, conseguiu virar o jogo para alívio da torcida no AT&T Stadium.