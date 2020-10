Por intercâmbio de atletas, Paraná faz parceria com equipe catarinense

Se a pandemia do novo coronavírus afetou de maneira sensível o mundo do futebol, os clubes tem recorrido a alternativas para seguir suas atividades e também estar atento a possibilidade de captar novos atletas com baixo custo.

Com isso, o Paraná e o Guarani de Palhoça firmaram uma parceria recente onde haverá o intercâmbio de jogadores entre os dois clubes.

Além disso, como o clube catarinense está prestes a começar a disputa da segunda divisão do estadual, ele usará a estrutura física do Tricolor da Vila para fazer a sua preparação. Assim, o estádio Vila Olímpica (local usado pela base do Paraná, já que a equipe profissional faz suas atividades no Ninho da Gralha, em Quatro Barras) vai ser o CT do Guarani.

A comissão técnica do Bugre de Palhoça será comandada pelo técnico Gustavo Silva, nome que conhece o futebol paranaense por suas experiências prévias trabalhando na base justamente dos principais rivais da equipe paranista, Athletico e Coritiba.

A expectativa fica por conta do processo de reforma que está passando o estádio Renato Silveira, local onde o clube manda normalmente seus jogos na cidade da Região Metropolitana de Florianópolis, porque a estrutura do mesmo foi duramente afetada pelo ciclone bomba que devastou a região. Ao todo, 10 pessoas morreram e dezenas de casas e outras estruturas foram destelhadas ou mesmo destruídas.