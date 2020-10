Por onde anda elenco de Scooby-Doo? · .

Desde que entraram no catálogo da Netflix na quinta (1º), os live-actions (com atores reais) de Scooby-Doo figuram entre as histórias mais assistidas do streaming. No elenco dos filmes estão nomes que seguem a carreira artística até hoje, casos de Linda Cardellini (a Velma) e Matthew Lillard (Salsicha). Já os intérpretes de Fred e Daphne, Freddie Prinze Jr. e Sarah Michelle Gellar, se casaram na vida real.

Lançados no início dos anos 2000, Scooby-Doo (2002) e Scooby-Doo 2 – Monstros à Solta (2004) fizeram tanto sucesso na Netflix durante o fim de semana que desbancaram até produções originais da plataforma no Top 10.

Os assinantes do streaming foram tomados pelo clima de nostalgia ao se depararem com a turma da Mistérios S.A. entre as estreias da empresa no início do mês. O nome do cachorro detetive apareceu também entre os assuntos mais comentados do Twitter durante todo o domingo (4).

Confira como está o elenco da franquia Scooby-Doo 16 anos após o lançamento do último filme:

REPRODUÇÃO/WARNER BROS./INSTAGRAM

Atores de Fred e Daphne são casados na vida real

Freddie Prinze Jr. e Sarah Michelle Gellar

Intérpretes de Daphne e Fred nos dois filmes da franquia, Sarah Michelle Gellar e Freddie Prinze Jr. se conheceram nos bastidores do longa de terror Eu Sei o Que Vocês Fizeram no Verão Passado (1997), mas só assumiram um romance publicamente em 2000.

Os dois se casaram em 2002, mesmo ano que o primeiro Scooby-Doo foi lançado nos cinemas. O casal tem dois filhos: Charlotte Grace Prinze e Rocky James Prinze, de 11 e oito anos, respectivamente.

REPRODUÇÃO/WARNER BROS./NETFLIX

Após Scooby-Doo, atriz fez série na Netflix

Linda Cardellini

Bem diferente da nerd Velma, que soluciona crimes usando sua inteligência e astúcia pela Mistérios S.A., a atriz Linda Cardellini vive a maluca Judy Hale na série Disque Amiga para Matar, da Netflix. Na trama, ela é uma cuidadora de idosos que fica amiga de Jen (Christina Applegate), uma mulher recém-viúva. As duas acabam se envolvendo em crimes nada fantasmagóricos.

REPRODUÇÃO/WARNER BROS./INSTAGRAM

Matthew Lillard em Scooby-Doo e em foto atual

Matthew Lillard

Melhor amigo de Scooby-Doo, Salsicha foi interpretado por Matthew Lillard. O jovem comilão, avoado e feliz com as coisas simples da vida passa bem longe do péssimo marido Dean de Good Girls, produção da NBC. Na série de comédia dramática disponível na Netflix, o ator dá vida a um vendedor de carros que não sabe controlar o dinheiro e vive traindo a mulher.

REPRODUÇÃO/WARNER BROS./INSTAGRAM

Isla Fisher segue a carreira como atriz

Isla Fisher

Após viver a paquera de Salsicha, Mary Jane, em Monstros à Solta, Isla Fisher ficou ainda mais famosa ao estrelas comédias românticas como Penetras Bons de Bico (2005), Três Vezes Amor (2009) e Os Delírios de Consumo de Becky Bloom (2009). Seu trabalho mais recente é o filme de comédia Blithe Spirit, que deve ser lançado em dezembro.

REPRODUÇÃO/WARNER BROS./UNIVERSAL PICTURES

Atkinson em Scooby-Doo e Johnny English 3.0 (2018)

Rowan Atkinson

O comediante britânico é bastante conhecido na TV e no cinema por interpretar os personagens Mr. Bean e Johnny English. Além de participar do primeiro longa do cão detetive, o ator também atuou em outros filmes conhecidos, como Convenção das Bruxas (1990), Quatro Casamentos e um Funeral (1994) e Tá Todo Mundo Louco! Uma Corrida por Milhões (2001). Atualmente com 65 anos, ele segue na carreira artística.

REPRODUÇÃO/WARNER BROS./INSTAGRAM

Alicia em Scooby-Doo 2 e em foto atual

Alicia Silverstone

A atriz viveu a (falsa) repórter Heather Jasper Howe no segundo Scooby-Doo. Ela também é conhecida por interpretar Cher Horowitz em As Patricinhas de Beverly Hills (1995). Seu último trabalho foi na série The Baby-Sitters Club (2020). Atualmente, a artista também se dedica à maternidade –ela é mãe de Bear Blu Jarecki, de nove anos– e é co-fundadora de uma linha de alimentos orgânicos.