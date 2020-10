Por onde anda Gabrielle Aplin, cantora que embalou romance de Totalmente Demais? · .

O último capítulo de Totalmente Demais, que vai ao ar nesta sexta (9), contará com a participação da cantora inglesa Gabrielle Aplin. Ao longo de toda a novela das sete, CONFIRA Home embalou o romance de Eliza (Marina Ruy Barbosa) e Jonatas (Felipe Simas). Agora, ela aparecerá nas cenas finais, com o casal aproveitando a vida em Paris. Depois disso, o público brasileiro não teve mais notícias da artista –até que a Globo decidiu reprisar a história.

Nascida em 1992, na pequena cidade de Chippenham, que tem cerca de 45 mil habitantes, Gabrielle ganhou seu primeiro violão dos pais quando tinha 11 anos. Fãs de Bob Dylan e Leonard Cohen (1935-2016), ela lançou seus três primeiros EPs em setembro de 2010, maio de 2011 e fevereiro de 2012, de maneira independente.

Apesar de venderem pouco, os álbuns chamaram a atenção de executivos da BBC Radio, que a convidaram para participar do BBC Introducing, programa que divulga artistas novatos. O cover que ela fez de Fix You, da banda Coldplay, para a atração, teve mais de 1 milhão de visualizações no canal da BBC Music no YouTube. Assim, ela conseguiu um contrato com a gravadora Parlophone Records –que nos anos 1960 tinha sido a casa dos Beatles.

No fim de 2012, Gabrielle gravou um cover de The Power of Love, da banda Frankie Goes to Hollywood, para ser o tema da tradicional propaganda de Natal da loja de departamento John Lewis. O comercial é um dos mais esperados da TV britânica, e famílias inteiras se reúnem nas salas de suas casas para acompanhar o lançamento –algo similar à vinheta de fim de ano da Globo no Brasil. Confira:

O anúncio é tão relevante para a cultura do Reino Unido que a música foi parar no topo das paradas britânicas em dezembro daquele ano. Em maio de 2013, Gabrielle finalmente lançou seu primeiro álbum completo, English Rain, que vendeu cerca de 100 mil cópias e contava com a música Home.

Em setembro de 2015, a cantora lançou o segundo álbum, Light Up the Dark. Apesar disso, voltou a trabalhar a música Home, que foi escolhida para a trilha sonora de Totalmente Demais como tema de Eliza e Jonatas.

A canção alcançou o topo das paradas o iTunes no Brasil, e fez tanto sucesso com o público daqui que ela visitou o país para participar do Domingão do Faustão em maio de 2016 –na mesma viagem, ela gravou as cenas finais da novela da sete com Felipe Simas e Marina Ruy Barbosa.

No fim de 2016, ela lançou mais um EP, Miss You, que fugia um pouco do estilo suave, com voz e violão, de seus trabalhos anteriores. O sucesso não se repetiu, e a gravadora Parlophone decidiu romper o contrato que tinha com Gabrielle. A artista disse em entrevista ao jornal Evening Standard que se sentiu bem com a demissão.

“Eu gosto de participar de todo o processo criativo, da minha imagem às artes dos discos. É bom estar no controle”, afirmou a artista.

Novamente uma cantora independente, ela lançou mais dois EPs, Avalon (2017) e December (2018), e seu terceiro disco, Dear Happy (2020). Gabrielle é casada com o músico Alfie Hudson-Taylor, da dupla de folk irlandesa Hudson Taylor. Ela é vegana e mora com o marido em Brighton, no litoral da Inglaterra.

Confira o clipe de Losing Me, que faz parte do trabalho mais recente da artista, e depois relembre Home, sucesso de Totalmente Demais: