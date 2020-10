Por onde andam atores de Haja Coração que estão sumidos das novelas? · .

A volta da novela Haja Coração (2016) à mídia, com a estreia da reprise na faixa das 19h da Globo, tem feito telespectadores relembrarem atores que aparecem nas cenas, mas não dão as caras nos folhetins há pelo menos dois anos. Alguns continuam na emissora, enquanto outros foram trabalhar em outros lugares.

É o caso de Fernanda Vasconcellos. Após seu contrato com a Globo não ser renovado em 2017, ela virou estrela da Netflix. Já atuou em duas séries da plataforma de streaming.

Jayme Matarazzo, que contracenou muito com Fernanda em Haja Coração, está fora do ar na Globo desde o fim de Tempo de Amar, no início de 2018. Mas ele está no elenco de uma nova série da emissora, O Anjo de Hamburgo.

Confira por onde andam cinco atores de Haja Coração:

Jayme Matarazzo: longe das novelas desde 2018

Jayme Matarazzo

Em Haja Coração, ele viveu Giovanni, um rapaz que queria vingança após passar uma temporada na cadeia. Jayme Matarazzo ainda fez mais duas novelas na Globo: Malhação e Tempo de Amar, ambas em 2017. Longe da TV desde então, ele está no elenco de O Anjo de Hamburgo, série da Globo que teve as gravações interrompidas por causa da pandemia.

Fernanda Vasconcellos atuou em séries da Netflix

Fernanda Vasconcellos

A vilã Bruna, de Haja Coração, foi o último papel de Fernanda Vasconcellos na Globo. A atriz, que não tem mais contrato fixo com a emissora, fez duas séries na Netflix nos últimos anos: 3% (2018-2020) e Coisa Mais Linda (2019-2020). Em julho deste ano, ela também apareceu em Rua do Sobe e Desce, Número que Desaparece, série do Canal Brasil, e em dois filmes.

Malu Mader em Haja Coração e no Carnaval

Malu Mader

A Rebeca de Haja Coração foi durante décadas mocinha frequente em novelas da Globo e uma das principais atrizes de sua geração. Mas, desde 2018, Malu Mader não tem mais contrato fixo com a emissora. Sua última novela foi Tempo de Amar (2017), e desde então ela fez participações em Malhação (2018) e em Valentins (2018), série infantil do canal Gloob.

O . entrou em contato com Malu Mader, que não quis dar entrevista e prefere se manter reclusa neste momento. Segundo o colunista Fernando Oliveira, do UOL, ela é cotada para o elenco de Feira das Vaidades, novela das seis prevista para ir ao ar após Além da Ilusão.

Claudia Jimenez fará próxima novela das sete

Claudia Jimenez

Consagrada humorista, em Haja Coração Claudia Jimenez viveu Lucrécia, tia de Fedora (Tatá Werneck). A novela das sete foi a última que ela fez. Claudia atuou em 2018 em Infratores, série cômica do Fantástico que se passava numa autoescola. Ela está escalada para Quanto Mais Vida Melhor, novela das sete que deve estrear em 2021.

Nando Rodrigues fará novela bíblica na Record

Nando Rodrigues

Galã, Nando Rodrigues fez mais duas novelas na Globo após interpretar o Henrique de Haja Coração: Os Dias Eram Assim (2017) e Orgulho e Paixão (2018). Também participou da Dança dos Famosos (2018) e do SuperChef Celebridades (2019) na emissora. Rodrigues está escalado para interpretar Radamés em Gênesis, próxima novela bíblica da Record.

