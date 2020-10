Por que o Jovem mudou o Empreendedorismo?

O que é o empreendedorismo?

Empreendedorismo é a capacidade para conceber, desenvolver e gerenciar um negócio, segundo o site do Sebrae.

No entanto, o empreendedor atual sabe que o risco pode ser bem mais abrangente que esse conceito.

Lucratividade não é o objetivo

A ideia de lucratividade no passado era um objetivo, e nem estamos falando de muito tempo atrás. Ocorre que a dinâmica do empreendedorismo mudou, alterando assim o conceito.

O governo intensificou os incentivos, por conseguinte houve aumento de jovens que se arriscaram no empreendedorismo.

O conceito mudou

O conceito mudou, e foi entendido que lucro é sim um resultado de um caminho. Sendo assim, empreender requer que o foco seja outro, o que até então era impensável aos empresários.

Todavia, sem lucro não há negócio, por que isso que o jovem no empreendedorismo alterou os meios para o mesmo fim.

Perfil jovem

Você Pode Gostar Também:

É o jovem quem consome na internet em sua maioria, então perfil jovem levou ao empreendedorismo as próprias necessidades de consumo.

O relacionamento com o cliente ficou mais aberto, os retornos também se tornaram mais diretos e as inovações se tornaram mais presentes.

Exatamente por isso é preciso ponderar antes de entrar nessa jornada.

Jovem mudou o conceito

O próprio jovem empreendedor mudou o empreendedorismo. Sendo assim, o lucro perdeu a vez para o valor, pois criar valor para uma empresa é uma forma de mantê-la no mercado.

Sendo assim, não adianta realizar uma grande venda e não ter frequência no decorrer do mês.

A Geração Y iniciou uma grande mudança

A própria geração Y estava sedenta pela chance de entrar no mercado e modificar o que tinham como falhas das empresas da geração x.

A geração atual está entrando no mercado de trabalho, e é ainda mais emergente do que a geração Z. Podemos entender que os Millennials irão mudar novamente o empreendedorismo, porque são jovens que consomem e quando forem empreender, levarão as suas urgências ao mercado.

Esse ciclo de conceitos é mutável e resiliente.