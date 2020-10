PorOndeAnda Michael C. Hall, o Dexter Morgan da série Dexter

Michael C. Hall foi um dos nomes mais comentados dos anos 2010 devido a sua ascensão na série Dexter, porém, o ator tem caído cada vez mais no esquecimento, levando os fãs a se perguntarem #PorOndeAnda o ator de Dexter!

Aqui, fazemos um levantamento sobre como anda a vida do ator desde que ele sumiu da mídia, logo após o fim de Dexter, em 2013, no auge de sua carreira. Descubra agora o que aconteceu com Michael C. Hall!

#PorOndeAnda Michael C. Hall

Após oito temporadas no elenco de Dexter, Michael C. Hall participou de outras produções, mesmo que nenhuma tenha alcançado o mesmo nível da série que o levou ao estrelato.

É válido mencionar que, antes mesmo de ficar mundialmente famoso como o protagonista de Dexter, Hall começou a ganhar reconhecimento a partir do personagem David em Six Feet Under, a porta de entrada para que o ator pudesse demonstrar seu potencial tão aclamado.

Após deixar o papel de Dexter Morgan, Hall conseguiu uma participação em Julho Sangrento, um filme de mistério que mantinha uma tensão semelhante à série principal do ator. Após isso, ele dublou a voz do Batman em Liga da Justiça: Deuses e Monstros, sendo seguido por sua participação em Christine, filme aclamado pela crítica.

(Fonte: LA Times/Reprodução)Fonte: LA Times

Além disso, Michael C. Hall participou também de algumas produções da Netflix, como The Crown, em apenas um episódio, na minissérie Safe e no filme In the Shadow of the Moon.

Mesmo que tenha acabado em 2013, os fãs ainda clamam por um retorno de Dexter, considerando que a season finale divide o público, levando muitos a acreditarem que a conclusão da série estragou completamente a experiência. E a boa notícia é que Dexter irá voltar, conforme anunciado nesta semana. Algo que estamos mega ansiosos para ver!

Muitas pessoas estranham que o ator tenha sumido por tanto tempo da TV, mas, como ele mesmo afirmou, foram muitos anos de dedicação às séries, já que ele atuou em Dexter pouco tempo depois de Six Feet Under. Para Hall, foi necessário tirar uma folga da rotina frenética e investir um pouco mais em outras áreas, como no teatro, algo que fez parte de sua trajetória.

Após algum tempo de descanso, é possível que Michael C. Hall em 2020 volte aos holofotes e reconquiste a fama alcançada com a série Dexter. O ator, vencedor até mesmo do Globo de Ouro, tem bastante potencial!

Será que a volta de Dexter irá coroar Michael C. Hall novamente? Estamos no aguardo!