PorOndeAnda: Mischa Barton, a Marissa Cooper da série The O.C.

Quem acompanhava a série The O.C. (“Um Estranho no Paraíso”, no Brasil), um grande sucesso entre o público adolescente no início dos anos 2000, com certeza lembra da atriz Mischa Barton, que interpretou durante três temporadas a personagem Marissa Cooper no seriado.

Mischa foi considerada por muitos como uma promessa de se tornar uma grande estrela na TV ou até mesmo em Hollywood, construindo uma sólida carreira nos cinemas.

(Snap Stills/REX/Shutterstock/Reprodução)Fonte: Hollywood Life

Porém, após deixar o elenco de O.C.: Um Estranho no Paraíso, Mischa acabou enfrentando problemas para conseguir papéis relevantes em outras produções, destacando-se mais nas páginas de fofoca e até policiais do que por sua carreira.

Afinal, #PorOndeAnda Mischa Barton?

A saída de Mischa Barton de The O.C.

Mischa Barton deixou o elenco de The O.C. no final da 3ª temporada após a morte de sua personagem. Após seu trabalho na série, ela participou de Virgin Territory (2007), Assassination of a Highschool President (2008) e a série de TV de Ashton Kutcher, The Beautiful Life (2009). Em 2016, ela participou de Dancing With The Stars, a versão norte-americana de Dança dos Famosos.

Problemas com a polícia

Em 2007, a atriz foi presa por contravenção quando a polícia a encontrou com uma pequena quantidade de maconha e um alto nível de álcool em seu sangue. Em 2009, ela foi internada em uma ala psiquiátrica e, segundo informações, sua internação foi devido a tendências suicidas.

Além disso, Mischa chegou a processar a própria mãe alegando que ela roubava seu dinheiro.

Mais recentemente, em 2017, ela enfrentou uma batalha judicial com dois ex-namorados após um deles estar supostamente tentando vender um vídeo no qual o casal aparecia em imagens explícitas.

(Premiere/Dmac/Fameflynet Pictures)Fonte: E! Online

Ainda em 2017, ela foi hospitalizada novamente após a reclamação de vizinhos à policia por seu comportamento irregular. Mas, segundo a própria Mischa, ela havia sido drogada com GHB, também conhecida como “a droga do estupro”.

“Parecia uma alucinação. Não tinha ideia do que eu estava falando. Antes de desmaiar e de não me lembrar de nada, era mais auditivo e visual — mas mais visual, como pontos de luz e coisas assim. Também há períodos de blecaute. Eu me lembro de meu amigo dizendo, ‘Por favor, deite-se e então passará’”, disse a atriz na ocasião.

A retomada da carreira de Mischa Barton

No final de 2019, Mischa entrou para o elenco de The Hills: New Beginnings, uma nova série de reality show derivada de The Hills, que foi um grande sucesso na MTV norte-americana entre 2006 e 2010.

Ela foi escalada para o elenco principal, no entanto, segundo informações, Mischa não deve retornar para a série, mesmo com a confirmação da renovação do programa para a sua 2ª temporada.

O retorno de The O.C.

(Getty Images/Reprodução)Fonte: Marie Claire

Os fãs de The O.C. pedem o retorno da série. Apesar disso, o seriado não deve voltar.

Em janeiro deste ano, o chefe do entretenimento da Fox, Michael Thorn, comentou que, apesar do interesse da emissora em reviver o programa, a agenda dos atores é o que impossibilita o retorno. “[O retorno de] The O.C. não vai acontecer, apesar da minha profunda paixão pela série. Ninguém está disponível, infelizmente”.

Você pode acompanhar o que Mischa anda fazendo seguindo seu perfil no Instagram: @mischabarton

Sem dúvidas, a carreira e vida da atriz foram verdadeiras montanhas-russas desde a saída dela de The O.C. Em 2020, Mischa Barton não tem nenhuma série ou filme engatilhados. Será que ela voltará para as telas?

Ficamos aguardando!