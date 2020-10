PorOndeAnda: Simon Baker, o Patrick Jane da série The Mentalist

O ator Simon Baker estrelou a série The Mentalist (O Mentalista) ao longo de sete temporadas. Em sua carreira, alguns títulos impressionam pela popularidade, como o filme O Diabo Veste Prada, de 2006, protagonizado por Anne Hathaway e Meryl Streep.

Mas #PorOndeAnda Simon Baker depois de interpretar Patrick Jane na famosa série da CBS?

Fonte: CBS

Simon Baker: do início da carreira a The Mentalist

Originário da Austrália, Baker iniciou sua carreira na televisão do país em 1989, aos 20 anos de idade, usando o sobrenome Baker-Denny, que o acompanhou por quase 10 anos. Na época, ele fez pequenas participações em séries como E Street, Tales from the Crypt, A Country Practice, G.P., Naked, Naked: Stories of Men, Home and Away e Heartbreak High.

Foi apenas com The Guardian, em 2001, que ele ganhou notoriedade, interpretando o advogado Nick Fallin nas três temporadas da série. A produção foi exibida pela CBS, que apostou no protagonismo de Baker. Talvez por esse motivo ele tenha sido chamado para estrelar The Mentalist no mesmo canal em 2008.

Fonte: CBS

Patrick Jane começa a série cometendo um grande erro, insultando um assassino em série conhecido como Red John pela TV. Por conta disso, sua família é cruelmente assassinada, o que o deixa disposto a colaborar com um grupo de investigadores e vingar a morte de seus entes queridos.

Simon Baker em 2020

Depois que a série terminou, em 2015, Baker passou a se dedicar ao cinema. E não apenas em frente às câmeras. Em 2017, o ator lançou seu primeiro longa-metragem como diretor, baseado em um romance escrito por Tim Winton. Breath é sobre o encontro de gerações motivadas por um interesse em comum: o surf. No filme, dois jovens selam uma amizade improvável com um homem mais experiente e recluso, interpretado pelo próprio Baker.

No campo da atuação, ele integrou o elenco de Blue Night, em 2018, dirigido por Fabien Constant. Seu último trabalho foi no filme High Ground, dirigido por Stephen Johnson e lançado no começo deste ano. A produção aposta em um drama de época ambientado na década de 1930. Baker interpreta um caçador de recompensas que embarca em uma caçada humana com um jovem indígena e desvenda um segredo que os coloca um contra o outro.

Fonte: Madman Entertainment

Em uma entrevista de 2015 ao Hollywood Reporter, logo quando The Mentalist foi encerrada, Baker revelou que, ao dirigir seu primeiro filme, estava se sentindo ainda mais no controle das situações, algo de que gostava muito. “Frequentemente, quando se está atuando, você faz o que quer e depois passa para outra pessoa”, comentou na época. “Isso é tudo meu!”, referindo-se ao processo de direção de Breath.

Vale lembrar que, além de todos esses projetos audiovisuais, entre filmes e séries, Baker é garoto propaganda oficial da Gentlemen Only, da marca Givenchy, desde 2015. E as campanhas continuam a ser lançadas até hoje.

E aí, deu para saciar a curiosidade?