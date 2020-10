Porto aposta todas as fichas em Pepê, que quer sair, mas Grêmio só topa liberar em janeiro

Faltando um dia para o fim da janela de transferências em Portugal, o Porto aposta todas as fichas na contratação de Pepê, mas o Grêmio não que liberá-lo antes do final do ano.

O jogador já disse aos diretores do clube gaúcho que deseja aceitar o convite do time português, que lhe oferece o salário de 100 mil euros (R$ 650 mil) por mês.

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!

Após o último Gre-Nal, no sábado, Pepê postou no Twitter uma mensagem enigmática: “Última dança”.

As informações são do jornal português “A Bola”.

O Grêmio aceita vender o jogador de 23 anos por 20 milhões de euros (R$ 133 milhões), mas o Porto, que chegou a subir as propostas apresentadas, acredita que a transferência possa ser feita por menos dinheiro.

O empresário Giuliano Bertolucci chegou a ir à Porto Alegre para tentar acelerar o negócio. O presidente do Grêmio,Romildo Bolzan, declarou ao jornal “A Bola” que os valores eram baixos.

Caso haja um entendimento entre as partes, Pepê terá de viajar na segunda-feira para Portugal, onde fará exames os médicos antes de assinar contrato.