Portrait AI: aprenda a usar o ‘app renascentista’ em passos simples

O aplicativo Portrait AI tem chamado a atenção das pessoas na internet por conseguir transformar simples fotos do cotidiano em pinturas renascentistas. A diversão com ele é garantida, já que é possível reimaginar diversas poses da galeria do celular com um toque artístico e até mesmo refinado. No entanto, vale lembrar que o aplicativo está disponível gratuitamente apenas para o sistema iOS, dos iPhones.

Avatar Renascentista

Para criar as imagens com esse toque renascentista, o aplicativo utiliza-se de inteligência artificial. Dessa forma, a partir das fotos tiradas pelos usuários é possível simular os desenhos conforme as informações que ele possui acerca do movimento artístico referido. A maioria das pessoas tem feito selfies que posteriormente se transformam em obras de arte. Interessante, não é mesmo?

(Fonte: Captura de tela realizada pelo autor/Reprodução)Fonte: Portrait AI

Ao final de todo o processo de transformação, é possível salvar todas as imagens realizadas repaginadas na galeria de fotos do celular. A partir daí, você pode compartilhar todas elas pelas redes sociais, assim como muitas outras pessoas fizeram recentemente.

Mas como utilizar o aplicativo e fazer uma verdadeira obra de arte contemporânea com toques da era moderna? Siga todos os passos neste tutorial e aproveite todas as funcionalidades do Portrait AI para ser o novo Leonardo da Vinci.

Confira:

Como transformar fotos em obras renascentistas

Antes de mais nada, visite a App Store do seu celular. Por lá, pesquise por Portrait AI e faça o download. Ao finalizar, abra o aplicativo. Não é necessário criar nenhuma conta a partir dele. O aplicativo provavelmente vai pedir a sua autorização para acessar a câmera do celular. Nesse caso, é só autorizar e seguir com a diversão.

(Fonte: Captura de tela realizada pelo autor/Reprodução)Fonte: Portrait AI

O aplicativo permite que sejam feitas imagens na hora, mas também deixa livre para que você também possa selecionar uma imagem já tirada anteriormente. Nesse caso, basta selecionar o ícone de imagem que aparece no canto superior esquerdo e procurar por alguma imagem na sua galeria de fotos.

(Fonte: Captura de tela realizada pelo autor/Reprodução)Fonte: Portrait AI

Asim como no FaceApp, a partir da seleção da imagem ou da captura de uma feita instantaneamente, basta aguardar pelo processamento dela para que o efeito seja concluído. Em alguns instantes, algumas imagens são geradas e, todas elas, com alguns estilos renascentistas bem diferentes entre si. Dessa forma, com os botões disponíveis logo abaixo das pinturas, é possível escolher qual o melhor tipo de enquadramento.

(Fonte: Captura de tela realizada pelo autor/Reprodução)Fonte: Portrait AI

Caso você prefira apenas uma das imagens geradas, basta clicar sobre uma delas para salvar ou compartilhar nas redes sociais. Essas opções aparecem logo abaixo da imagem selecionada. Também é possível salvar a imagem com a foto original ou ainda as três imagens geradas junto da foto usada inicialmente para formar as pinturas.

(Fonte: Captura de tela realizada pelo autor/Reprodução)Fonte: Portrait AI

Gostou? Não deixe de baixar o Portrait AI agora mesmo e se divertir bastante com as possibilidades que ele oferece. O mais divertido disso tudo é poder tirar foto dos amigos e familiares e ir salvando para no fim formar uma exposição renascentista. Utilize seu lado mais criativo para organizar essa exposição e não deixe de mandar pra gente conferir!